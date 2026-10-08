El defensor que más goles convirtió en la historia de Universidad de Chile le dirá adiós al fútbol el 17 de octubre en La Florida. Se espera la presencia de Jorge Sampaoli, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Edu Vargas.

Matías Rodríguez marcó una era en la Universidad de Chile. No solamente fue pieza clave para ser tricampeón y levantar la Copa Sudamericana, sino que se metió en el corazón de los hinchas azules al identificarse con el club.

De hecho tras un paso por Sampdoria y Gremio volvió al Bulla en el 2015, donde estuvo 6 años y volvió a coronarse campeón, esta vez de la mano de Ángel Guillermo Hoyos

El Mati además hizo historia. Logró marcar 57 goles con los universitarios, se transformó en el defensa más goleador en la institución.

Por eso a sus 40 años merece que toda la hinchada de la U lo acompañe en lo que será su despedida del fútbol, que se llevará a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida el sábado 17 de octubre.

Matías Rodríguez tendrá su partido de despedida

La fiesta que tendrá La Florida con Matías Rodríguez

Lo mejor es que los precios son populares, para que los fanáticos puedan acompañarlo. Apenas 10 lucas cuestan los tickets que se pueden adquirir en Passline.

Si quiere ver el partido desde otra ubicación, puede comprar Andes por 20 mil pesos o Pacífico por 30 lucas. Y también está la posibilidad de compartir con invitados en un Meet and Greet en Pacífico, que tiene un costo de 80 mil pesos.

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“La idea es replicar los equipos del 2011 y 2012 y luego todo el resto de todos los años del club, amigos, mi hijo que lo vamos a poner a jugar un rato, que me quite el puesto”, señaló el Mati entusiasmado con lo que será la fiesta.

La idea es que venga Jorge Sampaoli, quien le sacó un gran rendimiento. “En principio me dijo que sí, pero tenía un viaje a Europa”, detalló Rodríguez sobre el DT que es idolatrado por parte de los bullangueros.

También está la idea de que jueguen Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, campeones de la Sudamericana que comparten actualmente en el plantel.