El delantero argentino analizó el rendimiento que ha tenido durante la temporada con la camiseta del cuadro azul.

Una de las grandes apuestas de Universidad de Chile de los últimos años fue la contratación del delantero Juan Martín Lucero, quien llegó al cuadro azul desde Brasil con un contrato millonario.

El atacante que brilló con Colo Colo en 2022 recaló en el elenco laico tras su paso por Brasil, sin embargo, su rendimiento en la temporada 2026 no ha sido lo esperado.

El Gato Lucero dio la cara este viernes y habló en conferencia de prensa en la antesala del partido de la U con Ñublense, donde aseguró que está contento en los azules, pero reconoce que su nivel no ha sido el esperado.

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Juan Martín Lucero reconoce que no ha rendido en el nivel esperado en la U

Juan Martín Lucero ha jugado 33 partidos sumando todos los torneos durante la campaña 2026 de la U. de Chile, y apenas marcó 6 goles, mucho menos de lo esperado.

“Estoy muy feliz, muy contento, hay situaciones que uno no tiene mucho control, se pregunta por qué pasa. Entreno al máximo y a veces las cosas salen, a veces sí, pero mi foco es entrenarme al máximo y esperar que las cosas lleguen”, indicó el argentino.

Juan Martín Lucero habló de su nivel en la U. Foto: Photosport

“Son momentos, situaciones que a veces no se dan, el fútbol no es matemática, no es que 2+2 es 4, a veces salen y a veces no. No ha salido una buena versión, hay que seguir trabajando”, agregó.

Además, el Gato Lucero habló de las críticas que recibe por parte de los hinchas de la U, que no están para nada conformes con lo que ha mostrado desde su regreso a Chile.

“Obviamente a nadie le gusta ser criticado en su trabajo, sea el que sea. Entiendo al hincha, es parte del fútbol, mi año no ha sido el mejor, lo sé, soy autocrítico. Se sale entrenando al máximo, qué voy a hacer, seguir trabajando y entrenando, no puedo hacer más“, cerró Lucero.

En síntesis

Juan Martín Lucero reconoció autocrítica por su bajo rendimiento en Universidad de Chile .

reconoció autocrítica por su bajo rendimiento en . El delantero argentino suma 6 goles en 33 partidos durante la temporada 2026.

durante la temporada 2026. Lucero abordó las críticas de los hinchas en la antesala del duelo ante Ñublense.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Ñublense por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad de Chile y Ñublense, válido por la fecha 24° de la Liga de Primera, se jugará este lunes 12 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.