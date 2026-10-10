Periodista Fernando "Agustín" Tapia destapó la postura que tienen en Blanco y Negro con uno de sus goleros. Ha jugado poco y no logró convencer.

Colo Colo está a un paso del título de la Liga de Primera, mientras ya planifica la temporada 2027. Es ahí donde el tema del arquero ya tiene de cabeza a Blanco y Negro, considerando los cuatro porteros que han tenido acción este año.

Con Fernando de Paul, Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva y Vozinha sumando minutos, este último es quien tendría los días contados. El periodista Fernando “Agustín” Tapia tiró la bombita en Radio Pauta.

“Es información. Vozinha no va a seguir el 2027. Una fuente importante me dijo que es una decisión tomada por parte de la dirigencia”, aseguró el comunicador, destapando la interna alba.

Le ponen la lápida a Vozinha en Colo Colo

Vozinha no ha logrado responder a sus credenciales que lo llevaron a ser el portero estrella del Mundial 2026. En las pocas actuaciones en Colo Colo dejó más dudas que certezas, lo que haría que se tome la decisión de decirle adiós.

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El golero caboverdiano debe cumplir con la mitad de minutos oficiales del equipo para renovar contrato. Es ahí donde Fernando “Agustín” Tapia apunta a la movida comercial que no fue lo esperado con el meta.

“Igual van a hacer los partidos amistosos que están planificados para fecha FIFA, efectivamente. Según me dicen, son rivales importantes de alta alcurnia a nivel continental”, explicó.

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Sobre lo anterior, Coke Hevia agregó que en la interna de Colo Colo “me dijeron lo mismo y que el fenómeno económico no fue tal”. Vozinha ha jugado tres partidos en Colo Colo, con un gol en contra (vs Deportes Concepción).