El meta de 40 años está en su país para jugar con su selección en esta fecha FIFA, donde recibió un lindo homenaje de parte de sus compañeros.

La estrella 35 de Colo Colo quedará en la historia por la presencia de Vozinha en el equipo. Uno de los mejores arqueros del pasado Mundial 2026 se aventuró a venirse a Chile para jugar en el Cacique, donde fue campeón apenas meses más tarde.

Su consagración hizo noticia en su país natal, Cabo Verde, donde fue recibido como un verdadero héroe de cara a los dos encuentros que jugará con su selección ante Liberia por las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.

Ahí, sus compañeros de equipo le hicieron un lindo reconocimiento. Antes de ingresar a entrenar, formaron un pasillo, donde el experimentado portero pasó mientras recibía los llamados “paipes” a modo de cariño por el resto del equipo.

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A Vozinha le hacen un pasillo tras ser campeón con Colo Colo

Cabe recordar que Vozinha se mandó una atajada clave en el último minuto de juego ante Ñublense el pasado domingo. Gracias a esa acción el Cacique mantuvo el 2-1 en el marcador y pudo ser campeón en Chillán.

Vozinha no se salvó del pasillo. Así fue recibido en Cabo Verde tras consagrarse campeón con Colo-Colo. https://t.co/xgNmjvrVwm — Julian. (@juuuliaaaaan) November 12, 2026

“Antes que nada, quiero agradecer a todos mis compañeros, a la dirigencia, al staff técnico y a todos los trabajadores de Colo Colo, que me han recibido muy bien desde el primer día. Vine aquí para esto, para ganar el título”, declaró el propio guardameta tras la consagración.

Vozinha posó con la bandera de Cabo Verde tras se campeón con Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Vozinha afirmó que “doy gracias a Dios conseguimos lograrlo y estoy muy contento. Pienso que es el cúlmine de todo lo que he hecho durante mi vida y mi carrera. Estoy muy feliz por eso”.

“Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas. Gratitud a Dios, a todo el equipo de trabajo y a toda la afición por su apoyo incondicional”, concluyó el portero de Cabo Verde.

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En síntesis