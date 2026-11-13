Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Plantel de Cabo Verde festeja con Vozinha: El reconocimiento al arquero tras ser campeón con Colo Colo

El meta de 40 años está en su país para jugar con su selección en esta fecha FIFA, donde recibió un lindo homenaje de parte de sus compañeros.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha está en su país tras gritar campeón con el Cacique.
© Colo Colo.Vozinha está en su país tras gritar campeón con el Cacique.

La estrella 35 de Colo Colo quedará en la historia por la presencia de Vozinha en el equipo. Uno de los mejores arqueros del pasado Mundial 2026 se aventuró a venirse a Chile para jugar en el Cacique, donde fue campeón apenas meses más tarde.

Su consagración hizo noticia en su país natal, Cabo Verde, donde fue recibido como un verdadero héroe de cara a los dos encuentros que jugará con su selección ante Liberia por las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.

Ahí, sus compañeros de equipo le hicieron un lindo reconocimiento. Antes de ingresar a entrenar, formaron un pasillo, donde el experimentado portero pasó mientras recibía los llamados “paipes” a modo de cariño por el resto del equipo.

Vozinha destapa su lista de sus amigos cercanos en Colo Colo: “Desde el primer día me ayudaron mucho”

ver también

Vozinha destapa su lista de sus amigos cercanos en Colo Colo: “Desde el primer día me ayudaron mucho”

A Vozinha le hacen un pasillo tras ser campeón con Colo Colo

Cabe recordar que Vozinha se mandó una atajada clave en el último minuto de juego ante Ñublense el pasado domingo. Gracias a esa acción el Cacique mantuvo el 2-1 en el marcador y pudo ser campeón en Chillán.

“Antes que nada, quiero agradecer a todos mis compañeros, a la dirigencia, al staff técnico y a todos los trabajadores de Colo Colo, que me han recibido muy bien desde el primer día. Vine aquí para esto, para ganar el título”, declaró el propio guardameta tras la consagración.

Vozinha posó con la bandera de Cabo Verde tras se campeón con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Vozinha posó con la bandera de Cabo Verde tras se campeón con Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Vozinha afirmó que “doy gracias a Dios conseguimos lograrlo y estoy muy contento. Pienso que es el cúlmine de todo lo que he hecho durante mi vida y mi carrera. Estoy muy feliz por eso”.

“Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas. Gratitud a Dios, a todo el equipo de trabajo y a toda la afición por su apoyo incondicional”, concluyó el portero de Cabo Verde.

“El Colo Colo de Vozinha”: la reacción de medios internacionales al título del caboverdiano

ver también

“El Colo Colo de Vozinha”: la reacción de medios internacionales al título del caboverdiano

En síntesis

  • Vozinha recibió un pasillo de homenaje de la selección de Cabo Verde tras ser campeón.
  • Cabo Verde enfrentará a Liberia por las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.
  • Vozinha protagonizó una atajada clave en el triunfo 2-1 de Colo Colo ante Ñublense.
Lee también
El emotivo desahogo de Vozinha tras la estrella 35 de Colo Colo
Colo Colo

El emotivo desahogo de Vozinha tras la estrella 35 de Colo Colo

La reacción de medios internacionales al título de Vozinha en Colo Colo
Colo Colo

La reacción de medios internacionales al título de Vozinha en Colo Colo

Video: La tapada viral de Vozinha que permitió el título de Colo Colo
Colo Colo

Video: La tapada viral de Vozinha que permitió el título de Colo Colo

Vozinha destapa su lista de amigos en Colo Colo: "Desde el primer día me..."
Colo Colo

Vozinha destapa su lista de amigos en Colo Colo: "Desde el primer día me..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo