El preparador de arqueros analiza las condiciones del portero africano y señala que debería mantenerse en los albos para 2027.

Colo Colo cumplió con los pronósticos y pudo dar la vuelta olímpica de manera anticipada en la Liga de Primera, porque le ganó de manera sufrida a Ñublense en Chillán y así obtuvo la estrella número 35 de su rica historia.

Uno de los jugadores que terminó siendo clave en el título albo era un completo desconocido en mayo pasado. Estamos hablando de Vozinha, quien llegó a Chile tras alcanzar la fama a nivel global por su gran rendimiento con Cabo Verde en el Mundial 2026.

El arribo del arquero de 40 años a Colo Colo fue muy criticado, de hecho le costó ganarse la titularidad, pero desde el partido ante Palestino tomó confianza y ya empiezan a pedir su renovación de cara a 2027.

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Julio Rodríguez apuesta a la continuidad de Vozinha en Colo Colo

Uno de los tantos críticos que ha tenido Vozinha en su paso por Colo Colo es Julio Rodríguez, quien incluso le dijo a RedGol que no era buena idea renovarle su contrato por sus “problemas” en el juego aéreo. Ahora, Hulk modifica su discurso.

“Le habíamos puesto de tarea, pero ayer anduvo muy bien. Yo creo que es el mejor partido que ha tenido desde que llegó a Colo Colo. Inclusive en el juego aéreo anduvo bastante bien. Deberían renovarle”, dijo el preparador de arqueros.

Vozinha con la copa de campeón de Colo Colo. Foto: Photosport

“Me refiero al juego aéreo, donde salió a tapar prácticamente al límite del área grande, cosa que no habíamos visto antes. Después, creo que jugó tranquilo, bien con los pies y no se equivocó nunca. La tapada del último minuto confirma que, reaccionando y atajando, es uno de los mejores arqueros del mundo sin discusión“, indicó.

Vozinha cumplió con el requisito de minutos jugados en Colo Colo y está firme en la titularidad. Ahora, es misión de Blanco y Negro sentarse con el jugador y su representante para analizar si extiende su vínculo de cara a 2027.

En síntesis

Colo Colo obtuvo su título 35 tras vencer a Ñublense en Chillán.

tras vencer a Ñublense en Chillán. El arquero de 40 años Vozinha llegó tras jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde.

llegó tras jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde. Blanco y Negro negociará la renovación del portero caboverdiano de cara a la temporada 2027.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera