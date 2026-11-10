El ex compañero en la Roja, asegura que debe pensar que es referente para los niños y no puede andar de esa manera en televisión.

Las frases de Arturo Vidal en contra de Universidad de Chile siguen dando que hablar, tras la celebración en el estadio Monumental por la estrella número 35 de Colo Colo.

El King tomó el micrófono y lanzó fuertes palabras contra los azules, haciendo cantar el estadio y desatando una locura entre los fanáticos albos para burlarse duramente.

Algo que encontró una réplica esta jornada en Waldo Ponce, quien en radio Futuro, aseguró que hay que dividir el festejo en partes, pero no estuvo de acuerdo con la salida de libreto de Vidal.

“Felicitar a Colo Colo porque también después de un objetivo cumplido hay muchas cosas detrás. Meritorio porque hace rato no pasaba que había un club que celebra con anterioridad y Colo Colo lo hizo, eso es lo principal. Atrás hay trabajo, ilusiones, de muchos jóvenes que debutaron tras darle cabida a Ortiz, que se las ganaron por sus condiciones, eso es bueno contarlo, eso es lo mas importante”, señaló en un inicio con guante blanco.

Vidal celebró la estrella 35 de Colo Colo con burlas a la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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“Hay niños que son de la U y que quieren ser como Vidal”

Fue en la segunda parte del comentario de Waldo Ponce donde aseguró que se desmoronó la figura de referente de Vidal, que si bien se burla de la U, tiene que pensar que lo ven niños que lo tienen en alto y esto no hace para nada bien.

“No me gustó, me van a decir que soy de la U, que soy picado , pero su capitán que es Vidal, que es uno de los mejores de nuestra historia, y no me molesta decirlo, no me gustó. Vi un poco la celebración y cuando le dan la palaba al capitán de Colo Colo, a un referente, canta canciones con mucho garabato contra el archirrival, eso es una falta respeto para la U“, destacó.

“Y no solo para la U, hay cabros chicos que son de la U y sueñan ser como él, que empiece a cantar canciones con puras chuchadas para la U. Entiendo que Arturo es de corazón y expresa lo que siente, pero no me gustó hay que decirlo”, remata.

Por lo mismo, trató de devolver algo: “Lo otro importante, para todos los chaqueteros de Colo Colo que, cuando empezó el torneo, decían que eran malos y todos esos chaqueteros no vi ninguno que no celebrara el domingo”.

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