El Bichi apuntó a las lesiones que ha sufrido el atacante chileno pensando en la posibilidad de que llegue como refuerzo al Cacique.

Diego Valdés nuevamente está en la órbita de Colo Colo. Tal y como hace unos meses, una de las obsesiones de Fernando Ortiz es una opción de fichaje pensando en el 2027, donde los albos desean ir a competir a la Copa Libertadores tras lograr el título.

Hoy en Vélez, los trascendidos apuntan a que el atacante chileno de 22 años ya le comunicó a sus cercanos que no continuará en el Fortín, lo que podría acercarlo un poco al Cacique de cara al próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, no todos en las huestes colocolinas están del todo convencidos de su arribo. Y es que en este 2026 que nos deja el ex América de México sufrió bastante con las lesiones, en especial por los desgarros, perdiéndose por lo mismo en total 14 partidos.

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Borghi duda del arribo de Valdés a Colo Colo

Uno que alzó la voz al respecto fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports cuestionó que “¿Diego Valdés está hoy en un momento extraordinario jugando en Vélez?”.

“A principio de año, yo te decía que sí, pero ahora no está jugando a su nivel. Hay que preguntarse por qué a final de año tiene lesiones que no tuvo al inicio de temporada”, agregó el Bichi.

Para cerrar y en relación a los posibles sacrificios monetarios que podría hacer el chileno para llegar al Monumental, el Bichi fue enfático en declarar que “Valdés no tiene la obligación de hacer un esfuerzo económico para venir al club”.

En esta temporada Diego Valdés ha jugado un total de 26 partidos con Vélez, siendo 25 por el torneo argentino y uno por la Copa Argentina. Ha convertido cuatro goles y entregado seis asistencias en 1041 minutos.

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En síntesis