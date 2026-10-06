El director técnico del Fortín puso el pecho por una decisión que sorprendió a varios fanáticos en Argentina a raíz del sinfín de problemas físicos que ha tenido Valdés en el vecino país.

Diego Valdés comenzó como suplente el duelo que Vélez Sarsfield igualó 2-2 ante Platense, pero rápidamente tuvo que ingresar. Un problema físico sacó a Manuel Lanzini del encuentro. Y cuando el cronómetro marcaba 9 minutos, el talentoso enganche chileno ingresó.

“Manu tuvo una molestia cuando le hicieron la falta. Es muscular, hay que ver cuán grave es”, aseguró Guillermo Barros Schelotto, quien tuvo que afrontar otro problema físico además del de Lanzini. El del chileno-argentino Juan Cruz Policella, quien salió en el minuto 14.

Frente a eso, Barros Schelotto también abordó a qué se debió. “Policella chocó con el arquero en la jugada del gol. No podía seguir y pidió el cambio, no creo que sea importante o una ruptura muscular”, manifestó el Mellizo. Aludió a la apertura de la cuenta que anotó el paraguayo Ronaldo Martínez.

Manuel Lanzini salió muy temprano del partido vs Platense. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Esperemos que haya sido el golpe y que en 3-4 días pueda entrenar con todo”, añadió el DT del Fortín, quien mandó a la cancha a Simón Escobar para paliar la salida de Cruz Policella. Por cierto, también se refirió a la presencia del exjugador del América de México.

Guillermo Barros Schelotto sufrió mucho por problemas físicos en el duelo ante el Calamar. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Sobre todo porque Valdés ha sido muy golpeado por las lesiones durante su estadía en Argentina. Cada dos por tres, algún inconveniente muscular lo margina de algunos partidos. Y casi siempre es después de dejar algún toque de la calidad innegable que tiene con la pelota.

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Barros Schelotto admite el riesgo que corrió Vélez con Diego Valdés vs Platense

Diego Valdés suma 22 partidos en Vélez Sarsfield durante la actual temporada, donde anotó cuatro goles y regaló seis asistencias. Pero siempre es un tema su físico, muy golpeado por inconvenientes musculares. Algo que Barros Schelotto asumió al hacerlo jugar prácticamente todo el partido.

“Con Diego tuvimos un riesgo mayor que en otro mayor, pero la urgencia y las necesidades obligaban a esta situación”, manifestó el Mellizo, ex DT de Boca Juniors, de Lanús y de la selección de Paraguay, entre otros. Además, dejó abierta la chance de verlo desde el inicio.

Diego Valdés celebró así tras el golazo que le anotó a Boca. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Pero con la lógica duda de quien no quiere mostrar las cartas en su mano. “Veremos cómo está en la semana para ser del arranque con Lanús”, cerró el Melli tras este empate que lo dejó con la calentura de no poder acercarse más al primer lugar de la tabla anual. Sobre todo porque el 2-2 llegó en el minuto 88 gracias a un gol de Franco Zapiola.

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