RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Colo Colo vs Deportes La Serena, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Colo Colo + Ambos equipos anotarán: Sí Colo Colo ganó 10 de sus 14 partidos en casa, mientras que La Serena apenas consiguió cuatro triunfos en el torneo. Además, los tres enfrentamientos entre ambos terminaron con victorias albas y goles de ambos equipos. 1xBet 2.98 Pronóstico Anotará un gol: Maximiliano Romero Romero viene de marcar un triplete ante Universidad Católica y suma dos goles en la Copa Chile. El delantero argentino registra 20 conquistas en 39 partidos durante esta temporada. 1xBet 2.16 Pronóstico Total de goles de Colo Colo en la segunda mitad: Más de 1.5 Colo Colo anotó dos goles o más en los segundos tiempos de cuatro de sus últimas seis localías. Además, La Serena registra 29 tantos recibidos en los complementos del campeonato. 1xBet 2.60 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Colo Colo se medirá con Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 29 de la Liga de Primera.

El campeón viene de vencer por 3-0 a Universidad Católica y buscará cerrar la temporada con más triunfos. Su objetivo es llegar a los 70 puntos, ya que le quedan dos compromisos por disputar, además de las semifinales de la Copa Chile frente a O’Higgins. El Papayero, por su parte, sumó 10 de los últimos 12 puntos posibles y marcha séptimo con 40 unidades, en puestos de clasificación a la que sería la primera competencia internacional de su historia.

Antes de que comience este juego, nuestro analista te brinda los tres mejores pronósticos de Colo Colo vs Deportes La Serena, para que tengas en cuenta a la hora de apostar.

Colo Colo sigue sumando en su casa

Colo Colo ganó 10 de sus 14 partidos como local, con dos empates y dos derrotas. Además, en cinco de sus últimas seis presentaciones en casa por la Liga de Primera, ambos equipos marcaron.

Deportes La Serena, por su parte, ganó apenas cuatro de sus 14 compromisos en la competencia. En ocho de sus últimas 10 salidas, también anotaron ambos conjuntos.

Además, los tres enfrentamientos entre el Cacique y el Papayero terminaron con triunfos del Albo y goles en ambas porterías.

Resultado del partido: Colo Colo + Ambos equipos anotarán: Si – 2.98 en 1xbet

Maxi Romero, el reemplazante de Correa responde con goles

Con la lesión de Javier Correa, máximo goleador de Colo Colo en el torneo, el equipo no ha perdido poder ofensivo: Maximiliano Romero marcó los tres goles en el triunfo sobre Universidad Católica. Además, anotó dos tantos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

El delantero argentino registra 20 conquistas en 39 apariciones en todas las competencias durante esta temporada.

Anotará un gol: Maximiliano Romero – 2.16 en 1xbet

Los segundos tiempos marcan la diferencia entre Albos y Granates

Los Albos marcaron dos goles o más en el segundo tiempo en cuatro de sus últimos seis partidos como local en el Campeonato Nacional. Son el equipo con más tantos convertidos en los complementos del torneo, con 36. Por su parte, los Granates tienen la defensa más vencida en las segundas mitades, con 29 goles recibidos, la misma cifra que Cobresal.

Total de goles de Colo Colo en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.60 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por 1xBet Colo Colo 1.51 1xBet Empate 4.80 1xBet Deportes La Serena 4.41 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si quieres descubrir cómo apostar por Colo Colo en las principales casas de apuestas deportivas de Chile, la guía detallada repasa las características y funciones principales para aprovechar las distintas opciones disponibles en cada partido.

Historial de Colo Colo vs Deportes La Serena: últimos partidos