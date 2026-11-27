Finalmente la Selección Chilena consiguió su clasificación a los 16° de final del Mundial Sub 17 en Qatar, algo que logra por primera vez bajo el nuevo formato de 48 equipos y después de siete años sin lograr avanzar de la fase de grupos.
El equipo que dirige Ariel Leporati acabó en el primer puesto del Grupo J con seis puntos, al igual que Argelia, mas por el sistema olímpico de clasificación, donde se privilegia el partido entre sí, La Roja quedó por encima del cuadro africano.
Según el formato de este Mundial Sub 17, Chile quedó como el segundo peor primero de grupos, sólo por delante de Australia, lo que le hizo caer a la parte baja del cuadro de 16° de final, donde ya conoce a su próximo rival que será otro equipo africano.
La referencia es para Marruecos, quien quedó segundo en la zona H con cuatro unidades, al igual que China aunque lo superó por diferencia de goles, por detrás del mejor primero del certamen, que fue España. El encuentro se disputará este lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas.
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Con Chile: Así se jugarán los 16° de final del Mundial Sub 17
LUNES 30 DE NOVIEMBRE
- Italia vs. Tayikistán / 09:30 horas / Aspire Zone – Campo 4
- Croacia vs. Uruguay / 09:30 horas / Aspire Zone – Campo 9
- Brasil vs. Mozambique / 10:00 horas / Aspire Zone – Campo 1
- Bélgica vs. Arabia Saudita / 10:30 horas / Aspire Zone – Campo 5
- Costa de Marfil vs. Irlanda / 11:30 horas / Aspire Zone – Campo 3
- México vs. Argentina / 12:00 horas / Aspire Zone – Campo 2
- España vs. Uzbekistán / 12:30 horas / Aspire Zone – Campo 8
- CHILE vs. Marruecos / 12:30 horas / Aspire Zone – Campo 7
MARTES 1 DE DICIEMBRE
- Australia vs. Senegal / 09:30 horas / Aspire Zone – Campo 4
- Mali vs. República Dominicana / 09:30 horas / Aspire Zone – Campo 9
- Corea del Sur vs. Japón / 10:00 horas / Aspire Zone – Campo 1
- Serbia vs. China / 10:30 horas / Aspire Zone – Campo 5
- Venezuela vs. Argelia
- Grecia vs. Ecuador
- Egipto vs. Colombia
- Francia vs. Uganda
¿Qué pasa si La Roja avanza a octavos?
En caso de superar a Marruecos, el próximo rival de Chile en octavos de final del Mundial Sub 17 será quien venza en el lance entre Brasil y Mozambique.
En síntesis
- La Roja Sub 17 clasificó a los 16° de final del Mundial de Qatar tras siete años sin superar grupos.
- El cuadro de Ariel Leporati lideró el Grupo J con seis puntos gracias a su triunfo sobre Argelia.
- Chile enfrentará a Marruecos por el paso a octavos este lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas.