DT cruzado aclaró que no se le acercaron a hablar de una renovación y su nombre suena fuerte para dirigir en Paraguay. Ahí reemplazaría a otro que pasó por el fútbol chileno.

Daniel Garnero se aferra aún a agarrar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores, aunque U Católica no depende de sí misma. Mientras tanto, su continuidad sigue siendo tema en el Claro Arena.

El DT ha dicho en reiteradas ocasiones que no se le acercaron a conversar para una renovación, por lo que se ve lejos de la franja una vez termine su contrato a fin de año. Es ahí donde un potente equipo sudamericano aparece en el horizonte.

“El nombre de Daniel Garnero seduce y mucho a la directiva de Cerro Porteño”, indormó el periodista Nelson Rivera, desde Paraguay. Todo depende de si Gustavo Costas clasifica o no a Copa Libertadores con el equipo, tras cuestionada campaña.

Garnero y su postura en U Católica

Daniel Garnero habló previo al duelo que tendrá U Católica ante Huachipato. Ahí dejó en claro que tras el remezón dirigencial en los cruzados no tiene certeza de qué pasará con su futuro.

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“No lo vería para nada extraño (no seguir), sobre todo porque se termina el contrato. Pero esas son decisiones que tiene que tomar la dirigencia”, dijo, tirándole la pelota a sus jefes.

Ya resignado a un posible adiós, el argentino dijo que solo se enfoca en lo deportivo y que “lo que pase de acá a que termine el torneo, sinceramente, no sé”.

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“Se termina un contrato. En el medio, como agregado, cambió el presidente y gerente deportivo. Cuando hay ese tipo de cambios, hasta es lógico que se modifiquen las cosas técnicas”, cerró.