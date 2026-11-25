El presidente de la concesionaria que rige a Católica, Matías Claro, afirmó que la continuidad del técnico argentino "es probablemente la decisión más importante y la primera que tenemos que tomar".

Fue luego de la derrota ante Colo Colo que prácticamente los sacó de la carrera por el Chile 2 para Copa Libertadores, se dio a conocer que Universidad Católica pasará la “mega podadora” con miras a la temporada 2027.

La información que lanzó La Tercera señalaba que hasta 14 futbolistas que terminan su contrato a fines de este año dejarán la institución, y que incluso el técnico argentino Daniel Garnero también se irá. De hecho, ya suenan Eduardo Berizzo y Diego Martínez para reemplazarlo.

Sin embargo, el presidente de Cruzados, la concesionaria que rige a Católica, Matías Claro, fue enfático en entregar su respaldo al actual estratega y negar públicamente que negocien con otros estrategas su posible reemplazo.

“Descarto categóricamente cualquier contacto con algún técnico. Nosotros en eso tratamos de ser bastante serios y hasta que no resolvamos la situación con Daniel no vamos a contactar a ningún otro técnico”, sentenció el nuevo timonel de La Franja.

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Católica toma postura definitiva por su técnico para 2027

En esa línea, Claro deja claro que “la continuidad de Daniel Garnero es probablemente la decisión más importante y la primera que tenemos que tomar, y en eso hemos estado trabajando. Todavía tenemos que tener paciencia unas dos o tres semanas más para decidir por nuestro lado”.

Sobre la evaluación de la labor del actual DT, el mandamás de Católica indica que “no son solo hechos puntuales, sino que es una evaluación completa, tanto de los resultados, de los objetivos que cumplimos, los que no cumplimos, del plantel que vamos a tener, de la forma que queremos jugar el 2027″.

“Cuando nosotros esperamos hasta el final del campeonato para hacer la evaluación, lo hacemos porque queremos considerar el campeonato completo y no solo basarnos en algún resultado particular, porque también hubo otros clásicos que ganamos, tuvimos muy buena Copa Libertadores”, finalizó.

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¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 29 en Liga de Primera, Universidad Católica juega su último partido del año como local en el Claro Arena, cuando reciban a Huachipato este domingo 29 de noviembre desde las 18:00 horas.

En síntesis