Jacqueline Pardo habló sobre el futuro de su hijo tras el título conseguido con Colo Colo y aseguró que lo ve como entrenador.

La madre de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo, reapareció en televisión en el segundo capítulo de Biografías, de Canal 13, donde repasó la infancia, carrera y vida personal del futbolista.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando habló sobre el futuro del King, quien acaba de celebrar un nuevo título con Colo Colo y se acerca al final de su etapa como jugador.

“Después va a ser director técnico… y buen director técnico va a ser”, aseguró Pardo.

Jacqueline Pardo cree que Arturo Vidal será director técnico cuando se retire.

La promesa que marcó la vida de Arturo Vidal

Durante el programa, Jacqueline recordó los sacrificios que realizó para criar sola a sus cinco hijos y cómo Arturo le prometió que algún día la tendría “como reina” para que no tuviera que trabajar más.

También abordó la distante relación que el futbolista mantuvo con su padre, quien falleció en 2022. En este contexto, relató el quiebre familiar que vivieron cuando Arturo tenía sólo siete años y Erasmo Vidal abandonó el hogar.

“Era muy irresponsable, no me ayudaba y tenía problemas con el alcohol. Estar con cinco hijos y más encima que el marido llegue como las pelotas… entonces no. Me cansé”, comentó al recordar la decisión que la llevó a separarse del padre de sus hijos.

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La pena de pensar en el retiro

La madre del volante reconoció que la posibilidad de que su hijo deje el fútbol profesional también le provoca tristeza.

“Todo lo que el hijo siente, lo siente la mamá también”, expresó, al referirse al complejo momento que podría significar el retiro para el mediocampista.

En resumen…