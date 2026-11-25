Este martes se dieron a conocer los nominados a la Gala Crack 2026, evento organizado por TNT SPORTS, HBO Max, la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos.
Entre los candidatos al premio principal destacan Arturo Vidal, Javier Correa y Álvaro Madrid, representantes de Colo Colo. También aparecen Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Fernando Zampedri.
Arturo Vidal y Javier Correa están nominado en la categoría Crack 2026.
¿Quiénes son los nominados a la Gala Crack 2026?
- Crack 2026:
- Charles Aránguiz (Universidad de Chile)
- Arnaldo Castillo (O’Higgins)
- Daniel Castro (Deportes Limache)
- Javier Correa, Álvaro Madrid y Arturo Vidal (Colo Colo)
- Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido)
- Alan Medina (Everton)
- Eduardo Vargas (Universidad de Chile)
- Fernando Zampedri (Universidad Católica)
- Mejor Director Técnico: Hernán Caputto, Fernando Gago, Daniel Garnero, Fernando Ortiz y Víctor Rivero.
- Mejor Jugador Joven: Agustín Arce, Felipe Faúndez, Ian Garguez, Leandro Hernández y Gabriel Maureira.
- Mejor Jugador de Ascenso: Álvaro Delgado, Gustavo Gotti, Brayan Hurtado, Sebastián Parada y Cristóbal Ponce.
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¿Cuándo se realizará la Gala Crack 2026?
La ceremonia será el lunes 7 de diciembre, desde las 19:00 horas, en Estudio 13. La transmisión estará a cargo de TNT SPORTS, HBO Max y Canal 13.
Los ganadores serán elegidos por los capitanes de los clubes de Primera División y periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos. Para el Once Ideal también se considerará el voto del público.
La lista completa de nominados y las opciones para votar están disponibles en el sitio oficial de TNT SPORTS.
En resumen…
- Fecha: lunes 7 de diciembre, a las 19:00 horas.
- Transmisión: TNT SPORTS, HBO Max y Canal 13.
- Nominados destacados: Arturo Vidal, Javier Correa, Fernando Ortiz y Leandro Hernández.