La ceremonia premiará a los mejores de la temporada, candidatos a Crack 2026, Mejor DT, Jugador Joven y Jugador del Ascenso.

Este martes se dieron a conocer los nominados a la Gala Crack 2026, evento organizado por TNT SPORTS, HBO Max, la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Entre los candidatos al premio principal destacan Arturo Vidal, Javier Correa y Álvaro Madrid, representantes de Colo Colo. También aparecen Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Fernando Zampedri.

Arturo Vidal y Javier Correa están nominado en la categoría Crack 2026.

¿Quiénes son los nominados a la Gala Crack 2026?

Crack 2026: Charles Aránguiz (Universidad de Chile) Arnaldo Castillo (O’Higgins) Daniel Castro (Deportes Limache) Javier Correa, Álvaro Madrid y Arturo Vidal (Colo Colo) Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido) Alan Medina (Everton) Eduardo Vargas (Universidad de Chile) Fernando Zampedri (Universidad Católica)



Mejor Director Técnico: Hernán Caputto, Fernando Gago, Daniel Garnero, Fernando Ortiz y Víctor Rivero.

Mejor Jugador Joven: Agustín Arce, Felipe Faúndez, Ian Garguez, Leandro Hernández y Gabriel Maureira.

Mejor Jugador de Ascenso: Álvaro Delgado, Gustavo Gotti, Brayan Hurtado, Sebastián Parada y Cristóbal Ponce.

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¿Cuándo se realizará la Gala Crack 2026?

La ceremonia será el lunes 7 de diciembre, desde las 19:00 horas, en Estudio 13. La transmisión estará a cargo de TNT SPORTS, HBO Max y Canal 13.

Los ganadores serán elegidos por los capitanes de los clubes de Primera División y periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos. Para el Once Ideal también se considerará el voto del público.

La lista completa de nominados y las opciones para votar están disponibles en el sitio oficial de TNT SPORTS.

En resumen…