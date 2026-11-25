El portero que tendría el visto bueno del cuerpo técnico, en caso de que no se pueda mantener en Argentinos Juniors.

Colo Colo empieza a preparar el equipo para el 2027. El Cacique ya confirmó la renovación de Fernando Ortiz por lo que ahora se enfoca en la reestructuración del plantel estelar que disputará la Copa Libertadores.

Entre los puntos más importantes asoma la continuidad de Maxi Romero. El “Tigre” marcó tres goles en el clásico ante Universidad Católica y se transformó en el goleador de los albos. Por lo que mete presión para seguir en el Cacique.

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El tema es que por el ariete se debe pagar a Argentinos Juniors la cifra de 1,5 millones de dólares y la moneda de cambio es Brayan Cortés. Pero el cuadro trasandino enfrenta un grave problema económico, y sufre con importantes deudas a su plantel.

Ante esto, todo apunta a que Colo Colo podría mantener a Romero ya que se utilizaría a Cortés como forma de pago. Sin embargo, este miércoles cambió la situación, especialmente desde el cuerpo técnico albo.

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¿Qué pasa con Brayan Cortés?

Según indicó Tomás Alvarado en Los Tenores mañaneros, Fernando Ortiz pidió que siga Maxi Romero. Por lo que esa es su primera postura. Pero ahora, si no se llega a acuerdo con Argentinos Juniors, se abre a una opción de que retorne otra vez Brayan Cortés.

Lo que sería bien recibido por el “Tano” ya que en el arco quiere un jugador de jerarquía para los desafíos del 2027.

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“Si no se puede concretar la negación con Argentinos Juniors (por Maxi Romero), él espera de vuelta a Brayan Cortés (…) Para Fernando Ortiz, Vozinha no es el arquero para la Copa Libertadores. Él quiere otro arquero”, agregó el comunicador.

Por lo que se avecinan horas claves en el Popular en medio de este mercado de fichajes que se avecina. En tanto, este miércoles registrará una nueva jornada de definición ya que hay reunión de directorio de ByN.