El piloto chileno de 22 años correrá dos carreras del calendario de la Fórmula 2 en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Una chance que buscó durante mucho tiempo y que podría darle un impulso a cumplir su gran sueño.

Se acabó el misterio y por fin se confirmó que Nico Pino tendrá su chance oficialmente en la F2, la categoría anterior a la Fórmula 1. El piloto chileno competirá en las últimas dos carreras de la temporada: Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Eso le garantiza cuatro presentaciones, pues cada carrera consta de una sprint y la competencia principal. “Es muy significativo poder debutar en F2. Es una nueva etapa. He tenido la suerte de conducir desde autos de Fórmula hasta Hypercar y este es el último escalón antes de la F1″, afirmó Pino.

El piloto de 22 años profundizó en esta nueva experiencia que tendrá en el automovilismo de monoplazas. “Debutar ahora es una chance que mi equipo y AIX me dan. Es una oportunidad para aprender. Es mi primera vez en este auto”, repasó. Aunque ya hizo algunos tests en el vehículo de la categoría.

Nico Pino en el circuito de Spa-Francorchamps justo antes de la curva Eau Rouge.

“Hay varios pilotos contra los que competí en diversas etapas de mi carrera así que estoy contento. Es un desafío. El primer paso era estar y representar el sueño de muchos jóvenes por el mundo y miles de chilenos que se levantan todos los días a perseguir sus deseos”, añadió Nico Pino, quien no tendrá una difícil misión.

AIX Racing está ubicado en el último lugar del campeonato por equipos de la F2 2026: suma 38 puntos, a 13 de Prema Racing, el 10° mejor ubicado. Aunque tiene una oportunidad que podría asegurarle su presencia en la categoría durante la temporada que se avecina. El primer desafío será desde el 27 al 29 de noviembre.

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Nico Pino gana una chance de correr en la F2 y… ¿fichar por el equipo de Lando Norris?

Nico Pino tendrá su chance de competir en la F2 en la escudería AIX Racing, que la próxima temporada dejará de participar. De hecho, su lugar fue adquirido por el piloto británico Lando Norris, ganador de un campeonato mundial de la Fórmula 1.

Nico Pino tendrá cuatro oportunidades de mostrar su talento en la F2.

Norris bautizó su equipo como LN4 Fusion. Y todavía está en búsqueda de uno de los pilotos para completar la parrilla. Es más, sólo tiene confirmado a Oliver Goethe, un inglés de 22 años que fue parte de la academia de RedBull, para tomar parte del campeonato de 2027.

Aquel anuncio se hizo el 16 de noviembre. Por ende, estas cuatro carreras (dos sprint y dos feature race) que disputará Pino apuntan a ser un examen que podría darle paso a un asiento fijo en la categoría, donde ya corrió un excompañero suyo en el WEC, campeonato mundial de resistencia.

Se trata del argentino Nicolás Varrone, quien fue parte de Van Amersfoort Racing. Aunque la experiencia del trasandino no llegó a buen puerto: sumó apenas 15 puntos y quedó en el 21° puesto del campeonato. Y luego del fin de semana en Madrid, fue sacado de su butaca, que fue ocupada por el japonés Hiyu Yamakoshi.

No cabe duda que esta categoría es importante para la F1. Sin ir más lejos, uno de los contendores del título en la Fórmula 2 ya dio el salto a la categoría reina: el brasileño Rafael Camara, quien fue elegido por Haas Racing para sentarse en el asiento que dejó el despido del francés Esteban Ocon.

Rafael Camara a bordo de su Haas en el Gran Premio de Las Vegas. (Rudy Carezzevoli/Getty Images).