Al italiano le bastó el tercer lugar para inscribir su nombre para siempre en la categoría reina del automovilismo.

Una jornada inolvidable se vivió en el Gran Premio de México. Si bien ganó Max Verstappen, fue Kimi Antonelli quien se consagró como nuevo campeón de la Fórmula 1.

Luego de ganar en el Gran Premio de las Américas, parecía cosa de tiempo para que Antonelli se transformara en el mejor de la temporada 2026. Pues bien, no hubo que esperar mucho y su consagración llegó en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Postal histórica en la Fórmula 1

Ferrari se había mostrado de buena manera en la previa al Gran Premio de México, lo que valió que Lewis Hamilton conquistara la pole. Sin embargo, un error entre el británico y Charles Leclerc, que le costó una sanción al de Mónaco, le dejó la cima en bandeja a Max Verstappen.

De reojo, Kimi Antonelli vivía una propia lucha que iba más allá de esta carrera, que era cerrar el título en tierra azteca. Mientras Verstappen y Hamilton peleaban por el primer puesto, el italiano sabía que con el tercer puesto le bastaba para ser el nuevo campeón de la Fórmula 1. Y así no más fue.

ver también Crece la ilusión chilena: los detalles de la prueba de Nico Pino en la Fórmula 2

Max llegó primero, Lewis segundo y Kimi tercero. El ganador fue el de Países Bajos, pero las miradas y el foco estaba puesto en el tano. Claro, Antonelli, con 20 años, no solo es el nuevo monarca de la categoría reina, sino que también se convirtió en el campeón más joven de la historia, superando a Sebastian Vettel que lo había hecho en 2010 con Red Bull Racing a los 23 años.

El público presente en el Gran Premio de México ovacionó de pie al nuevo piloto campeón, mientras sonaban clásicos italianos de Luciano Pavarotti. Verstappen y Hamilton, dos leyendas de la Fórmula 1, tuvieron la grandeza de reconocer que Antonelli era el protagonista en el podio y lo levantaron en una postal que quedará para siempre en la retina de los fanáticos. Dos campeones dándole la bienvenida a un nuevo campeón.

Antonelli toca el cielo levantado por Verstappen y Hamilton. Imagen: Getty

Restando cuatro carreras de este 2026, ahora solo resta saber quién será el ganador del Campeonato de Constructores. Mercedes Benz de Kimi Antonelli lidera con 630 puntos, mientras Ferrari le sigue con 504 unidades. La siguiente fecha será el Gran Premio de Brasil el próximo 8 de noviembre en Sao Paulo, la tierra de Ayrton Senna.