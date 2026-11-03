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Universidad de Chile

Fernando Gago fue castigado por un partido tras la expulsión en el Clásico Universitario

Un medio adelantó la sanción del Tribunal para el técnico de los azules, tras ser expulsado en la derrota ante la Católica.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago no podrá estar en el banco ante Cobresal.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTFernando Gago no podrá estar en el banco ante Cobresal.

Universidad de Chile conoció el castigo para el técnico Fernando Gago una vez que fue expulsado por el árbitro Diego Flores, tras terminar el Clásico Universitario donde perdieron por 1-0 ante Universidad Católica.

El entrenador argentino se acercó para conversar con el juez, cuando todos sus jugadores le reclamaban, donde recibió la cartulina roja, además que fue denunciado al Tribunal de Disciplina.

Flores apuntó un cruce de palabras, además que el entrenador se le acercó frente a frente, lo que generó que decidiera sacarlo con la expulsión, donde ahora se determinó que tenga una fecha de castigo.

Fernando Gago en el momento que fue a reclamar a Diego Flores. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Diego Flores lo denunció al Tribunal

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron la sanción para el técnico Fernando Gago en Universidad de Chile, luego de que su caso sea revisado por el Tribunal de Disciplina.

“Tras revisar los antecedentes del caso, se decidió darle una fecha de sanción al argentino, la que deberá cumplir automáticamente la próxima fecha de la Liga de Primera 2026”, explican.

En ese sentido, será en el compromiso ante Cobresal, del domingo a las 15.00 horas, por la fecha 27 de la Liga de Primera, que Gago se deberá sentar en las tribunas del estadio El Teniente”, profundizan.

Por lo mismo, para el fin de semana estará Fabricio Coloccini en la banca de suplentes, mientras que Gago deberá esperar hasta la próxima fecha para retornas a sus funciones.

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