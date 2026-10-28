El presidente de la Primera Sala, Exequiel Segall, explicó en detalle el fallo en contra del cuadro nortino y aclaró por qué esta medida no afectará la Tabla de Posiciones en Primera B.

El presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Exequiel Segall, aclaró una de las mayores interrogantes que había con el fallo que dictaminó la desafiliación de San Marcos de Arica, si es que iba a haber consecuencias en la Tabla de Posiciones en Primera B.

Fue horas después de conocerse el dictamen que salió a la luz en artículo 87 de las Bases de la Liga de Ascenso 2026, el cual apunta que en este caso no corresponde la pérdida de puntos al tratarse de una “desafiliación” y no de una “pérdida de categoría“.

En conversación con Radio Cooperativa, el timonel del Tribunal de la ANFP explicó que “el artículo 87 habla que si un club tiene una sanción, pierde todos los partidos 3-0 y pasa a ocupar el último lugar, pero el artículo 87 solo se refiere a que la sanción es la pérdida de la categoría, que es otra sanción, por otras faltas, por otras infracciones”.

“En primera instancia fue desafiliado San Marcos, puede apelar y no tiene consecuencias deportivas“, complementa Segall quien certifica que los partidos de San Marcos no serán modificados a derrotas por 3-0, es decir, se mantendrá intacta la Tabla de Posiciones en Primera B.

Tribunal de ANFP aclara desafiliación de San Marcos

De esta forma, con miras a la última fecha de la categoría, a jugarse entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, no tendrá modificaciones en la clasificación, particularmente en la pelea tanto por el título como para entrar a la Liguilla.

Así las cosas, en caso que en las próximas horas San Marcos de Arica presente su apelación a la Segunda Sala del Tribunal de la ANFP, podrá presentarse a jugar su duelo como local contra San Luis de Quillota, que se disputará en paralelo al duelo entre Cobreloa y Puerto Montt en Calama.

Incluso, la definición por la permanencia deberá disputarse, pese a que en primera instancia no tendría sentido con el dictamen contra los nortinos, pues existe la chance que se revierta el fallo y todo quede en nada. Un nuevo capítulo resurge.

ver también ¿Por qué San Marcos de Arica fue desafiliado de Primera B por el Tribunal de la ANFP?

Así está la Tabla de Posiciones en la Liga de Ascenso

En síntesis