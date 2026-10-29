El técnico de Católica aclaró los rumores de un conflicto con el "Pitbull" y señaló que "lo manejo en el ámbito que corresponde", abriendo el espacio para la duda.

Una de las noticias que surgió durante los últimos días en Universidad Católica fue la decisión del técnico Daniel Garnero de marginar al volante Gary Medel previo al Clásico Universitario de este domingo “por discrepancias entre sí”.

Incluso, posterior a esa información, se entregaron detalles de que la discusión se generó durante un entrenamiento, que el propio DT le advirtió que mientras estuviera en el cargo no jugaba más en la temporada y que incluso el Pitbull encaró al presidente de Cruzados, Matías Claro.

En la previa al duelo de este fin de semana ante Universidad de Chile, el técnico Garnero sacó la voz en TNT Sports para aclarar si hubo un incidente con Medel en el vestuario de Católica. Su respuesta abre el espacio para pensar si realmente ocurrió el hecho.

“Pudo haber habido (un conflicto), pero de mí no lo van a saber nunca porque yo lo hablo y lo manejo en el ámbito que corresponde. Hablo individualmente y colectivamente y ahí se termina la charla”, fue la escueta expresión del técnico argentino.

Tras encontrón con Medel: Garnero ya piensa en el Clásico Universitario

En relación a lo anterior, el DT cruzado habló sobre su relación con los jugadores y explicó que “yo no tengo ningún problema en sociabilizar con futbolistas, independientemente de la edad. Obviamente que equilibrar un plantel no es sencillo (…) Trato de acercarme mucho al futbolista para no llegar a tener ningún inconveniente”.

Ya metiéndose en la cancha, Garnero ya comienza a planificar el duelo con la U y enfatiza que “el equipo que ponga tiene que saber que jugar un clásico, con esas ganas e intensidad. El rival te va a exigir y hoy ante el pequeño error te facturan”.

“Si no cambiamos eso la vamos a pasar mal, si corregimos eso tendremos ganas chances de ganar del partido”, finalizó el entrenador de Católica quien este viernes ensayará con la más probable oncena titular con miras al cotejo del domingo como local.

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¿Cuándo juegan los cruzados?

Por la jornada 26 en Liga de Primera, Universidad Católica recibirá a la Universidad de Chile en la edición 253 del Clásico Universitario, este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.

En síntesis