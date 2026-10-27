DT termina contrato a fin de año, donde la eliminación de Copa Libertadores habría detonado la molestia con la dirigencia. Se vienen semanas claves en el Claro Arena.

Daniel Garnero llegó a mitad del 2025 a U Católica y hoy vive uno de los momentos más complejos al mando del equipo. Luego de la derrota ante Unión La Calera, la franja perdió terreno en la lucha por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

En un equipo que hace años no pelea el título, la paciencia se acabó en los hinchas tras la eliminación del certamen copero 2026. Ahí la UC no se reforzó y eso también repercutiría en el futuro del DT.

“Daniel Garnero no continuará en la banca de Universidad Católica para 2027, la relación está desgastada con la directiva actual”, informó el periodista Renzo Luvecce, con recorrido en mercado de pases chileno.

Las razones de un posible adiós de Daniel Garnero

Siempre según la información citada, Daniel Garnero dejaría U Católica una vez termine la actual temporada de Liga de Primera. El DT tiene contrato hasta fin de año, en una campaña de altos y bajos este 2026.

DT termina contrato a fin de año.

“Quedó muy disconforme luego de que no le reforzaron el plantel como lo merecía para afrontar los desafíos del segundo semestre. Su sensación sería de ciclo cumplido en los cruzados”, dice el comunicador.

En cuanto a si sería un adiós cocinado, la información apunta a que la renovación llegaría “solo se harían si clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027”. Por ahora, el DT está a la pelea de ese Chile 2 con la U.

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U Católica puede dar un gran paso rumbo al objetivo de fase grupal de Copa. Para eso debe vencer este miércoles a Audax (duelo pendiente) y el domingo a U de Chile, en el Clásico Universitario.