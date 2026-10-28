El delantero de 36 años acordó ser uno de los rostros azules para la celebración del centenario en el 2027.

Eduardo Vargas ha sido una de las grandes figuras de Universidad de Chile en este 2026. Pese que en un principio iba a llegar para un rol más segundario, el bajo nivel de Juan Martín Lucero y las lesiones de Octavio Rivero han obligado a Turboman a tomar las riendas de la delantera azul.

Por suerte para el romántico viajero, su nivel ha estado completamente a la altura, con varios goles convertidos y un rendimiento que invitan a pensar en que todavía no ha tocado techo en este regreso al club.

Es en ese contexto que desde hace varias semanas en Azul Azul estaban trabajando en la extensión de su contrato. Afortunadamnete para los deseos laicos, este se selló durante esta jornada, con dos aspectos claves que ubican a Eduardo Vargas como uno de los pirales de la U para el 2027.

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Eduardo Vargas se queda por un año más en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, la U logró llegar a un acuerdo para extender la continuidad de Edu por una temporada más. Y es que sus goles han sido una garantía crucial para apostar él a pesar de sus 36 años.

Este nuevo contrato tiene dos puntos clave pensando en el futuro. Primero el atacante tendrá una mejora salarial importante, situándolo como uno de los sueldos top del plantel, a la altura de Charles Aránguiz.

Eduardo Vargas es el máximo goleador de Universidad de Chile en este 2026. | Foto: Photosport.

Además, Turboman será uno de los rostros del cuadro universitario para sus 100 años de historia. “Marcelo Díaz, actual capitán del equipo, se retirará del fútbol a fin de año. Con ese escenario, Azul Azul pretende que Vargas y Aránguiz asuman el protagonismo. Carepato, eso sí, también tendrá un rol de embajador”, detallaron en el mencionaron en el medio.

Cabe destacar en esta temporada 2026 el bicampeón de América ha disputado un total de 32 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, cinco por Copa de la Liga, tres en Copa Chile y uno por Copa Sudamericana. Suma 16 goles y cinco asistencias en 2560 de acción.

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En síntesis