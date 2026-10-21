El Caté Ibarra asegura que su regreso es bueno para tomar confianza, pero que, al día de hoy, no es un jugador clave para Gago.

Universidad de Chile sufre con la suspensión del partido ante Deportes Antofagasta, donde buscaría conseguir el paso a las semifinales de la Copa Chile 2026.

Pero una de las medidas que había tomado el técnico Fernando Gago era el regreso de Octavio Rivero, quien debe encontrar rápidamente el funcionamiento para ser protagonista.

Esto, porque llegó a principios de temporada por la lucha de ser goleador, donde luego, tras una operación de rodilla, ha jugado muy poco y anotado tan sólo un gol.

En esa línea, fue un campeón con la U quien asegura que el uruguayo no es clave en este momento para los azules, por lo que tiene que demostrar en lo que queda de temporada.

Octavio Rivero lleva un gol por la U en 2026. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Rivero debe agarrar ritmo de competencia en la U

Fue Manuel “Caté” Ibarra quien conversó con Redgol, donde señala lo que pasa con Octavio Rivero en la U: “Creo que la esperanza de que juegue, obviamente, porque la idea es que agarre ritmo por el bien del jugador, para que pueda ser un aporte en la U, pero no es un jugador determinante”

“La U ha ido encontrando la formula de un plantel consolidado y es Eduardo Vargas que se lleve las batallas, pero como alternativa y que agarre ritmo sería bueno que esté bien para ser solución en el día de mañana, pero no es fundamental en este momento”, destaca.

Por lo mismo, cree que el uruguayo debe aprovechar cada minuto, cada instancia de lo poco que queda de temporada, para ir ganando terreno y poder decir que es determinante en la U, donde ahora está muy lejos.

“Es una oportunidad de oro para agarrar confianza, terminar en lo que queda de temporada, con ritmo, confianza, pero de alguna manera este plantel con falta de delanteros, ha ido encontrando un andamiaje de un equipo establecido, pero sería una alternativa si agarra buen ritmo“, finaliza.