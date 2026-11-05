El entrenador argentino debe remontar un 2-0 en contra para poder avanzar a las semifinales de la Copa Chile 2026.

Universidad de Chile se juega esta tarde un partido crucial para seguir con vida en la Copa Chile. Los azules reciben a Deportes Antofagasta en el Estadio Santa Laura, donde deben dar vuelta un 2-0 para poder avanzar a las semifinales del certamen criollo.

Por lo mismo, mucho margen de maniobra no tiene la escuadra dirigida por Fernando Gago, quien debe dar con una formación que le pueda dar garantías de que la remontada es una posibilidad real en Independencia.

Con este panorama el argentino prepara una inesperada movida para poder seguir con vida en esta Copa Chile, dando ingreso desde el arranque a un jugador que en este 2026 ha jugado poco y nada por culpa de las lesiones.

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Gago utilizará a Rivero para que Universidad de Chile remonte ante Antofagasta

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el DT de los azules tiene en mente utilizar en el XI inicial al uruguayo Octavio Rivero, quien en estos momentos está en una mejor posición de Juan Martín Lucero.

Octavio Rivero suma apenas cinco partidos con Universidad de Chile en este 2026. | Foto: Photosport.

Se espera que el charrúa sea el compañero de Eduardo Vargas en el ataque azul, siendo con esto titular por primera vez desde enero. Y es que en todo su ciclo, Gago nunca ha utilizado a Rivero desde el arranque, ya que la única vez que el uruguayo ha estado en el equipo estelar fue con Francisco Meneghini en el banco.

El sacrificado para que el atacante pueda ingresar en el equipo sería Ignacio Vásquez, quien viene de jugar 66 minutos ante la UC el pasado domingo sin los mejores resultados en el Claro Arena.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Antofagasta?

Azules y pumas se enfrentarán por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile hoy jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.

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En síntesis