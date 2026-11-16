La postemporada de Primera B ya tiene sus primeros horarios y partidos programados.

La Liguilla del Ascenso de Primera B comienza a tomar forma. Tras el cierre de la fase regular, la ANFP confirmó parte de la programación de los cuartos de final, instancia que definirá al segundo ascendido a la Liga de Primera 2027.

El torneo contará con siete equipos y solo resta conocer al último clasificado, que saldrá del perdedor del duelo entre Cobreloa y San Luis por el ascenso directo.

El perdedor de la definición entre Cobreloa y San Luis se sumará directamente a las semifinales.

Fixture Liguilla del Ascenso: horarios y partidos

De acuerdo con la programación informada, estos son los primeros encuentros de los cuartos de final:

Viernes 20 de noviembre

18:00 horas: Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers.

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers. Estadio: Municipal de La Pintana.

Sábado 21 de noviembre

20:30 horas: Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta.

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta. Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla.

Domingo 22 de noviembre

12:00 horas: San Marcos de Arica vs. Magallanes.

San Marcos de Arica vs. Magallanes. Estadio: Carlos Dittborn.

Duelos correspondientes a los cruces entre los equipos que finalizaron desde el tercer al octavo puesto de la tabla. Las llaves se disputarán en partidos de ida y vuelta.

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¿Cómo se define la Liguilla del Ascenso?

Los cuartos de final tendrán tres enfrentamientos: Deportes Antofagasta, tercero de la fase regular, se medirá con Deportes Copiapó, octavo; Santiago Wanderers, cuarto, enfrentará a Deportes Recoleta, séptimo; y Magallanes, quinto, jugará ante San Marcos de Arica, sexto.

A estos seis equipos se sumará el perdedor de la definición entre Cobreloa y San Luis. El ganador de ese partido conseguirá el ascenso directo a Primera División, mientras que el equipo derrotado ingresará directamente a las semifinales de la liguilla.

El equipo que llegue desde la definición por el ascenso se enfrentará al peor clasificado de las tres llaves de cuartos de final. Los otros dos vencedores disputarán la segunda semifinal.

Finalmente, los ganadores de ambas series se medirán en la final de la postemporada. El vencedor obtendrá el segundo boleto de ascenso a la Liga de Primera 2027.

En resumen…