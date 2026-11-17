El actual DT de la Roja dejó sabrosas frases a modo de adiós, avisando que ahora se pone en modo "selecciones menores". Le mandó directo recado al Ingeniero.

Nicolás Córdova habló en modo adiós en la selección chilena. El DT que por más de un año comandó la Roja adulta dijo que ahora volverá a su trabajo al mando de las selecciones menores, tras el último 0-0 ante Colombia.

“Por parte nuestra, desde las selecciones juveniles, me voy a Qatar mañana a acompañar a la Sub 17 al Mundial. Después, en el verano a preparar la Sub 20 que se va a Colombia, en enero, al Sudamericano sub 20″, ratificó.

Fue ahí que se le preguntó por el técnico ideal para darle la posta de la Roja adulta. A Córdova le consultaron directamente por el nombre de Manuel Pellegrini, con miras al 2030.

Córdova quiere a Pellegrini

Nicolás Córdova se confesó en conferencia de prensa y dijo abiertamente que espera a Manuel Pellegrini como su sucesor en la banca de la selección chilena. El técnico dijo que ahora vuelve a su trabajo como jefe técnico de la Roja en series menores.

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“¿A quién dejarle la posta? Estamos todos de acuerdo que Manuel Pellegrini. Ojalá suceda, me encantaría que viniera a coronar su tremenda carrera llevándonos al Mundial 2030″, dijo Nicolás Córdova.

¿Ha conversado con el Ingeniero? El nacido en Colo Colo dijo que “tengo muchas conversaciones con Pellegrini, eso no es extraño. Siempre escuchándolo mucho a él”.

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“Sobre la selección (adulta), son cosas que deben pasar entremedio. Hoy cerramos el ciclo de la selección mayor, el foco vuelve 100% para nosotros en selecciones juveniles”, cerró.