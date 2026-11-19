Al Bichi le quedaron serias dudas en torno al legado que el DT interino de la Roja se atribuye para el futuro. Y usó los dos amistosos frente a Colombia para argumentar su idea. ¡Fue muy tajante!

Claudio Borghi analizó el trabajo hecho por Nicolás Córdova en el largo interinato como DT de la selección chilena. Luego del empate sin goles ante Colombia, el año se acabó para el equipo adulto de la Roja. Y aunque el entrenador declaró que como legado “dejo un recambio real”, al Bichi no le parece lo mismo.

El campeón mundial con Argentina en México 86, quien también fue entrenador de Chile, hizo el siguiente análisis en el panel de Todos Somos Técnicos. “Cuando tienes un equipo relativamente armado es más fácil hacer un recambio”, manifestó Borghi.

“Los tres del fondo andan bien, pondré a un chico a ver cómo funciona. Los de ataque están jugando bien, pondré un pibe. Lo que hace (Fernando) Ortiz”, añadió el exentrenador de Argentinos Juniors para valorar la labor del Tano en el plantel profesional de Colo Colo.

El Bichi Borghi puso en tela de juicio el trabajo de Córdova. (Andres Pina/Photosport).

Y luego, puntualizó en lo que ha intentado Córdova. “Ahora, cambiar todo de una vez pocos lo hacen. A mi gusto, son demasiados debutantes para conformar una selección chilena importante”, opinó Borghi, quien profundizó en sus argumentos para ese diagnóstico.

“Los chicos van a dar buenos, malos minutos. Buenas y malas decisiones. Si pones 10 chicos jóvenes, va a pasar lo que está pasando”, agregó el otrora jugador del AC Milan de Italia y los Bichos Colorados, donde se formó como futbolista. Evidentemente no ve con buenos ojos el plan de Córdova.

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Borghi pone en duda el recambio que Córdova dice haber dejado a la selección chilena

Para Claudio Borghi, hay un punto clave en la selección chilena que dirige Nicolás Córdova para dudar mucho. Y se dio en los dos partidos amistosos recientes. “Explíquenme cómo puede ser que siendo la selección chilena muy joven, sólo aguantó 20 minutos contra Colombia”, consultó el Bichi.

“La juventud no significa tener fuerza. Hay experiencia, años de choque y toma de decisiones”, agregó Borghi, quien también hizo una búsqueda ardua por tener nuevos jugadores en el radar del Equipo de Todos. De hecho, propició el estreno de 27 futbolistas.

A Borghi no le convence del todo el legado que Córdova se atribuye. (Andrés Piña/Photosport).

Entonces sabe bien a qué se refiere. “Esta situación no la vi nunca y ojalá no se repita”, sentenció Borghi en el programa estrella de TNT Sports. Lógicamente, para el entrenador devenido en comentarista tener muchos debutantes no es garantía de nada. Lo mismo que la historia reciente de la Roja se ha encargado de confirmar.

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