El entrenador del cuadro cafetalero trazó cuentas alegres con los dos amistosos ante la Roja y situó un paralelo para hablar de los procesos que viven ambos países.

Néstor Lorenzo trazó el balance luego de los dos partidos amistosos que Colombia disputó ante Chile: en Cali, el cuadro cafetalero venció por 1-0 a la Roja gracias a un autogol de Guillermo Maripán. Y en el estadio Monumental, firmó un empate sin goles.

Aunque con una posibilidad clarísima de desnivelar el marcador: el cuadro colombiano tuvo un penal a favor. Pero Lawrence Vigouroux hizo una tapada espectacular al potente remate de Luis Suárez, atacante y goleador del Sporting Clube de Portugal.

De todas formas, y a pesar de no haber podido vencer al golero del Swansea City, el entrenador del elenco colombiano quedó conforme. Y lanzó una comparación entre ambos equipos. “Chile está en formación, nosotros estamos en renovación. Ambos sacaremos nuestras conclusiones”, aseguró Lorenzo.

El tapadón de Vigouroux al potente tiro de Luis Suárez. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Fue un partido súper intenso. Por distintos motivos se cometieron muchos errores. Faltó precisión en los dos partidos, pero me gustó mucho el segundo tiempo de Colombia”, agregó el DT, quien recibió severas críticas en aquel país por la actuación en el Mundial 2026.

Por ejemplo, el joven de 18 años Matías Orozco fue titular en los cafetaleros. Juega en el Castellón de España, aunque su pase pertenece al Brighton & Hove Albion de Inglaterra. “El proceso de adaptación de los jugadores es progresivo. La mejora también”, explicó el entrenador argentino.

ver también Córdova se fue ante un top ten y nos supera Venezuela: Chile se desmorona otra vez en el ranking FIFA

Lorenzo marca aspectos positivos de Colombia tras los dos amistosos vs Chile

Para Néstor Lorenzo, la actuación de Colombia frente a Chile dejó varios aspectos destacables. “La adaptación de ellos y la manera en que se acostumbran a jugar, a pedirla y mostrarse. Estoy contento”, manifestó el DT. Asumió el cargo como sucesor de José Pekerman.

Néstor Lorenzo en el partido ante Chile en el Monumental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Fueron muchos jóvenes que vienen en procesos de selecciones, por eso les cuesta un poquito menos. Estoy contento con cómo se presionó y se buscó con intensidad”, añadió Lorenzo, quien tiene un largo listado de debutantes desde que tomó la conducción del elenco nacional colombiano.

De hecho, ante la selección chilena se estrenaron Camilo Mena y el portero Devis Vásquez más los cuatro que inauguraron su conteo de partidos internacionales en Cali. Son 52 los futbolistas que comenzaron su carrera de selección con Lorenzo a la cabeza.

ver también La verdad del “recambio real” en la selección chilena: que Nicolás Córdova no se cuelgue la medalla

La lista de debutantes de Néstor Lorenzo

Nº Jugador Fecha del debut Edad Club al debutar 1 Jhon Jáder Durán 24/09/2022 18 Chicago Fire (USA) 2 Jorge Carrascal 24/09/2022 24 CSKA Moscú (RUS) 3 Santiago Moreno 19/11/2022 22 Portland Timbers (USA) 4 Juan David Mosquera 28/01/2023 20 Portland Timbers (USA) 5 Yílmar Velásquez 28/01/2023 23 Deportivo Pereira (COL) 6 Dylan Borrero 28/01/2023 21 New England Revolution (USA) 7 Díber Cambindo 28/01/2023 26 Independiente Medellín (COL) 8 Daniel Ruiz 28/01/2023 21 Millonarios (COL) 9 Alexis Pérez 28/01/2023 28 Giresunspor (TUR) 10 Kevin Castaño 28/01/2023 22 Águilas Doradas (COL) 11 Nelson Palacio 24/03/2023 21 Atlético Nacional (COL) 12 Andrés Salazar 16/06/2023 20 Atlético Nacional (COL) 13 Mateo Cassierra 16/06/2023 26 Zenit (RUS) 14 Óscar Cortés 16/06/2023 19 Millonarios (COL) 15 Yerson Mosquera 12/10/2023 22 FC Cincinnati (USA) 16 Richard Ríos 12/10/2023 23 Palmeiras (BRA) 17 Willer Ditta 17/10/2023 25 Cruz Azul (MEX) 18 Jhon Córdoba 16/11/2023 30 Krasnodar (RUS) 19 Sebastián Gómez 10/12/2023 27 Coritiba (BRA) 20 Daniel Cataño 10/12/2023 31 Millonarios (COL) 21 Andrés Reyes 10/12/2023 24 New York Red Bulls (USA) 22 Brayan Vera 10/12/2023 24 Real Salt Lake (USA) 23 Carlos Andrés Gómez 10/12/2023 21 Real Salt Lake (USA) 24 David Mackalister Silva 10/12/2023 36 Millonarios (COL) 25 Devan Tanton 10/12/2023 19 Fulham (ING) 26 Henry Mosquera 10/12/2023 22 RB Bragantino (BRA) 27 Ian Poveda 10/12/2023 23 Leeds United (ING) 28 Samuel Velásquez 10/12/2023 20 Atlético Nacional (COL) 29 Jader Quiñones 16/12/2023 23 América de Cali (COL) 30 Juan Camilo Portilla 10/09/2024 25 Talleres (ARG) 31 Juan David Cabal 10/09/2024 23 Juventus (ITA) 32 Kevin Mier 06/06/2025 25 Cruz Azul (MEX) 33 Marino Hinestroza 06/06/2025 22 Atlético Nacional (COL) 34 Rafael Carrascal 10/06/2025 32 América de Cali (COL) 35 Johan Carbonero 11/10/2025 26 Internacional (BRA) 36 Kevin Serna 11/10/2025 27 Fluminense (BRA) 37 Gustavo Puerta 15/11/2025 22 Racing de Santander (ESP) 38 Kevin Viveros 26/09/2026 26 Athletico Paranaense (BRA) 39 Matías Orozco 26/09/2026 18 Castellón (ESP) 40 Aldair Quintana 02/10/2026 32 Independiente del Valle (ECU) 41 Édier Ocampo 02/10/2026 22 Vancouver Whitecaps (CAN) 42 Kevin Andrade 02/10/2026 27 Zenit (RUS) 43 Camilo Durán 02/10/2026 24 Celtic (ESC) 44 Jhon Solís 02/10/2026 21 Birmingham City (ING) 45 Daniel Arcila 06/10/2026 24 León (MEX) 46 Juan Manuel Rengifo 06/10/2026 21 Atlético Nacional (COL) 47 Nelson Deossa 13/11/2026 26 Real Betis (ESP) 48 Juan David Arizala 13/11/2026 21 Udinese (ITA) 49 Óscar Perea 13/11/2026 21 América (MEX) 50 Daniel Mosquera 13/11/2026 27 Hellas Verona (ITA) 51 Camilo Mena 17/11/2026 24 Korona Kielce (POL) 52 Devis Vásquez 17/11/2026 28 AS Roma (ITA)

Revisa el compacto del empate entre Colombia vs la selección chilena