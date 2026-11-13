La influencer y el defensor de la selección chilena tienen un conflicto judicial, el cual tendrá su audiencia el 16 de diciembre.

La selección chilena volvió a la cancha en un duro partido ante uno de los mejores equipos de la Conmebol, porque visitó a Colombia en Cali.

El equipo que dirige el “interino eterno” Nicolás Córdova cayó por 1-0 ante los cafeteros, donde la única conquista llegó a los 35 minutos con un gol en contra de Guillermo Maripán.

El defensor en su intento de despejar el balón no hizo más que mandar la pelota al fondo del arco defendido por Lawrence Vigouroux, a pesar que no venía ningún delantero colombiano en la búsqueda del balón.

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Carmen Tuitera “celebra” el autogol de Guillermo Maripán

Guillermo Maripán actualmente tiene un conflicto judicial con la influencer Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera, debido a que el jugador de Inter de Porto Alegre difundió íntimas de la citada sin consentimiento.

La desgracia futbolística del formado en Universidad Católica ante Colombia fue “celebrada” por Carmen Tuitera, quien en sus redes sociales recordó el problema legal que tiene con el seleccionado.

El mensaje de Carmen Tuitera.

“Maripán de autogol en autogol en su vida. 16 de diciembre lo formalizan por ser machito agresor de mujeres. No olvidar“, publicó en su cuenta de Instagram.

Guillermo Maripán protagonizó la jugada que marcó el partido entre Chile y Colombia, situación que aprovechó Carmen Tuitera para recordar el conflicto que arrastran.

En síntesis

Guillermo Maripán anotó el autogol con que Chile cayó 1-0 ante Colombia en Cali.

anotó el autogol con que Chile cayó 1-0 ante Colombia en Cali. Carmen Tuitera se burló en Instagram del error del defensor durante el partido amistoso.

se burló en Instagram del error del defensor durante el partido amistoso. 16 de diciembre será formalizado el jugador de Inter de Porto Alegre por conflicto judicial.