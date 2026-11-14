La Roja pierde titular: Nico Cordova suma tercera baja para revancha ante Colombia

El cuadro nacional ahora liberó a uno de sus titulares tras el encuentro disputado el viernes 13 de noviembre.

Un verdadero viernes 13 del terror registró la selección chilena. El equipo dirigido por Nicolás Córdova perdió por 1-0 ante Colombia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El único tanto fue por un desafortunado autogol donde Guillermo Maripán intentó evitar un centro y terminó conectado el balón, y marcando el único tanto para los locales. Pero lo peor se confirmó al día siguiente.

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Esto porque tras el retorno de la Roja, el cuerpo médico de la selección informó la baja de un nuevo jugador en la defensa. Lo que afecta a Diego Ulloa que frente a Colombia jugó los primeros 45 minutos.

El lateral de Colo Colo presentó una fuerte molestia y este sábado se le realizaron los estudios respectivos. “El jugador presenta una fractura costal derecha confirmada por estudio con imágenes cuyo período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria”, indica el comunicado de la selección.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Diego Ulloa (Colo-Colo) ha sido liberado de la convocatoria”, agregaron. Por lo que ahora se suma a las bajas de Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz. Ahora resta conocer si Córdova buscará un reemplazante para el partido de este martes.

¿Cuándo juega Chile vs Colombia?

Tras el primer partido en Cali, ahora se viene la revancha entre Chile y Colombia por la fecha FIFA. El segundo encuentro será este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional.

El partido está pactado a las 20:00 horas y será transmitido por Mega 2. Lo que será el último encuentro de Chile en el 2026 y además podría ser el termino del interinato de Nicolás Córdova.