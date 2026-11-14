El King comentó el desarrollo del partido de Chile ante Colombia y quedó preocupado por el rendimiento del equipo nacional.

La selección chilena sigue sumando rodaje de cara al proceso para el Mundial 2030, y este viernes sumó una derrota ante Colombia en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El equipo nacional mostró muy poco en la casa del conjunto cafetero y terminó cayendo por 1-0, gracias al autogol de Guillermo Maripán en el primer tiempo.

El partido fue analizado en vivo por Arturo Vidal en Mega, donde el King con toda su sinceridad desmenuzó el nivel de la Roja y tuvo críticas para el juego del seleccionado criollo.

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Arturo Vidal apunta a Nicolás Córdova tras nueva derrota de la Roja

El King una vez más se lanzó sobre el entrenador interino de la Selección, Nicolás Córdova, debido a que acusa que el conjunto patrio no tiene un estilo de juego definido.

“Lo negativo es que todavía no sabemos a lo que jugamos. Se le agradece el esfuerzo a los jugadores, que corrieron, metieron, juegan a lo que les salga, pero así no se puede”, dijo el campeón con Colo Colo.

“Me gustaría ver más de la Selección, sobre todo en estos amistosos, donde se podría sacar mucho más provecho a algunas cosas, pero está muy al debe el funcionamiento de la Selección”, cerró el tema Vidal.

La Roja volverá a la cancha el martes en el estadio Nacional ante Colombia, donde tendrá que mostrar otra cara e intentar subir el nivel, en comparación a lo realizado en Cali.

En síntesis

Colombia venció 1-0 a Chile en Cali con un autogol de Guillermo Maripán .

en Cali con un autogol de . Arturo Vidal criticó a Nicolás Córdova por la falta de un estilo de juego definido.

por la falta de un estilo de juego definido. Chile volverá a jugar ante Colombia el próximo martes en el Estadio Nacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile ante Colombia en el estadio Nacional?

El segundo amistoso de la selección chilena ante su similar de Colombia se realizará este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nacional.