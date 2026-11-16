Felipe Correa, gerente de las selecciones, asegura que el proceso lo tiene considerado, más allá si es en la adulta o juveniles.

Nicolás Córdova podría vivir su último partido al mando de la selección chilena, lo que hace pensar cambios en la dirección técnica de la Roja con la elección de una nueva Federación de Fútbol de Chile.

Pero, pese a todo, se realizó una evaluación del trabajo del interinato más largo del mundo, donde el gerente de selecciones, Felipe Correa, golpeó la mesa ante las críticas.

En ese sentido, lo primero que hizo es dejar en claro los plazos de su trabajo, lo que llaman la atención: “El proceso desde que asumió Nicolás el año pasado es pensando en el 2030”.

Felipe Correa respalda el trabajo de Nico Córdova en Chile. Foto: Yankovic/Photosport 16/11/2026

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Nico Córdova es parte del proceso de La Roja

Nicolás Córdova ha dicho que deja en manos de la Federación de Fútbol de Chile la continuidad en su interinato en la selección chilena, aunque, por ahora, el camino le parece despejado.

“Las decisiones tienen que ver con ese foco, estamos conformes con su proceso, se han sumado jugadores, la Sub 20 que se prepara para el Sudamericano ha sido bueno, la Sub 17 está cerca de jugar el Mundial y la Sub 16 ahora competirá en Estados Unidos”, explica Correa.

Si bien advierte que las nuevas autoridades pueden cambiar nombres, la idea es seguir adelante en el plan, donde Nicolás Córdova tiene importancia también en las juveniles.

“El balance del proceso de este año y los tres de Nico en juveniles es positivo. Ahora viene cambio institucional, hay elecciones de ANFP y en febrero de Federación, a ellos debemos mostrarle el proyecto y no tengo dudas que debe tener la continuidad de Nico en alguno de esos estamentos, junto a su staff de 17 personas que trabaja en el desarrollo de los jugadores. Ahí se presentan candidatos y nombres”, finalizó.