El King lamentó la presentación de la Roja ante Colombia y que terminó en un amargo empate sin goles en el cierre de la fecha FIFA.

La selección chilena sumó un nuevo empate ante Colombia y cerró la fecha FIFA de noviembre sin poder marcar. Lo que volvió a sembrar las dudas en una presentación para el olvido en el Estadio Monumental.

Es que a pesar de que el cuadro rival sacó el pie del acelerador en el segundo tiempo, y a los diversos cambios, el equipo de Nicolás Córdova no pudo marcar ni tampoco doblegar a su contrincante. Si hasta el público se coreó los “olés” a favor de Colombia.

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Situación que terminó por colmar la paciencia de Arturo Vidal que le puso la lápida al interinato de Córdova. “Necesitamos un entrenador que sea claro. Que digas las cosas como tienen que ser. No que dé excusas cada vez que habla”, lanzó tras el pitazo final al react de Mega.

Incluso aprovechó el vuelo para mandarle un recado a la máximas autoridades del fútbol chileno. “Es momento que la ANFP se ponga las pilas. Yo ya estoy cansado. Necesitamos un técnico, el que sea, que venga con un proyecto y déjenlo trabajar. No podemos seguir esperando”, enfatizó.

Vidal ya piensa en los próximos desafíos de la Roja

Tras ello, Arturo Vidal apuntó a los problemas que se repitieron a lo largo del proceso de Nico Cordova y que ante Colombia afloraron a lo largo de los 90 minutos.

“Sigo esperando que los jugadores que jueguen en sus posiciones y de ahí en adelante construir lo que quiere el entrenador. Pero si cada uno juega a lo que quiere es muy difícil”, emplazó el King.

A tal punto llegó la molestia de Vidal que cerró la transmisión con un mensaje para ya empezar a dar vuelta la página y mirar a futuro con el objetivo de volver a los buenos resultados. “Hay que esperar que llegue un buen entrenador, que saque nuevos jugadores. Hay que enfocarse en las Eliminatorias y en la próxima Copa América”, remató.