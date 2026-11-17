Claudio Palma confía en el trabajo que hace Córdova, asegurando que ya está la base de la selección para afrontar las eliminatorias. "Más cuatro o cinco jugadores", establece.

Claudio Palma es la voz de la selección chilena en Mega. Pero tantos años en el relato lo llevan a hacer un análisis profundo de lo que sucede actualmente con el proceso de Nicolás Córdova, donde se busca el recambio.

En charla con RedGol, lo primero que hace es defender a los jugadores. “A mí me llama poderosamente la atención todas las críticas que le caen a estos cabros chicos”, manifiesta.

“Yo creo que en esta nueva camada, que la pudo haber dirigido Córdova, Pérez o González, pero se ha enfrentado a Portugal, México, Canadá, Estados Unidos y Colombia. Y yo creo que han sido rivales fuertes. En antaño decíamos que jugábamos con puras selecciones Z”, sostuvo.

Incluso mira para el lado para hacer un símil. “Si tú lo comparas con los argentinos, con los amistosos de los argentinos… habría que destacar los rivales de Chile. y segundo, yo creo que los partidos internacionales siempre sirven, sobre todo con selecciones como las que te nombré”, establece Palma.

Palma analiza el presente de la Roja

Palma cree en el proceso de Chile

El Negro indica que “ahí es donde a mí me gusta reparar en cuántos partidos internacionales tiene por ejemplo Colombia y cuántos partidos internacionales tienen los jugadores de Chile. Y ahí te encuentras con una diferencia abismante”.

“Tres de los cuatro del fondo, salvo Velásquez, hablo de Daniel Muñoz, de Davinson Sánchez, de Lucumí, tienen más de 40 partidos. También está Lerma”, es la comparación.

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“Digo esto porque yo veo una selección que le está poniendo el pecho a las balas, veo una selección renovada, de buen ánimo. Yo me cruzo con los cabros chicos y son súper respetuosos, súper disciplinados”, dice por lo que ve de la Roja.

Entiende eso sí al hincha. “Podemos estar opinando, podemos decir este sí y este no, pero en términos generales, yo creo que es el mal menor. O sea, acá hay muchos que llevan poco. El chico Ulloa lleva dos partidos en la selección“, indica.

“En ese escenario, naturalmente, cuesta ponerse la camiseta y poder nivelar con selecciones grandes, con selecciones físicas. Yo creo que hay mucha ignorancia también cuando se habla de Estados Unidos, una selección que solo corre. O sea, la infraestructura que tiene Estados Unidos es mil veces mejor que cualquier país sudamericano, ya dejaron atrás a México”, confirma.

Palma destaca la presencia de jugadores jóvenes en Chile

Palma mira a Chile más allá del resultado

Claudio Palma señala que no se debe ser resultadista. “Más allá de los resultados, que para algunos importan y para otros no, yo creo que siempre es importante sumar”, opina.

“A mí me parece que lo que se gana o lo que se ha ganado este año es que muchos jugadores debutantes puedan tener un roce internacional, jugar a otra intensidad, a otro ritmo. Y claro, este es el último partido, pero yo de algo estoy seguro: que el grueso de jugadores, los más jóvenes de estos, son los que nos van a acompañar en las clasificatorias”, cuenta por el plantel que se arma.

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Además piensa que la idea de Córdova es correcta. “Seguimos dando vuelta con el buen momento de algunos de la Generación Dorada. Yo creo que no es momento. O sea, acá el técnico que llegue me parece que tiene que tener esta base más cuatro o cinco. Y básicamente porque hay clubes a los que no le interesan las inferiores”, es el pensamiento de Palma.

“Mira lo que pasó en Colo Colo con Ortiz, le dio la oportunidad a 12 jugadores en el primer equipo, lo que redundó en que Ulloa, Villagra, por nombrar a dos, puedan ser titulares en la selección y tengan un nivel que a uno lo ha sorprendido”, confiesa.

Finalmente dice que “cuando la gente dice ‘recambio’, bueno, este es un recambio. Podremos discrepar en dos o tres jugadores, pero yo creo que esta camada, que yo encuentro una selección súper profesional, está iniciando un camino que va a ser duro y se han encontrado con rivales desde lo físico superiores”.