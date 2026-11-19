El saliente presidente de la ANFP, pero aún mandamás de la Federación de Fútbol de Chile, habla del estratega de la Roja.

La selección chilena jugó el pasado martes su último partido del año, y todo apunta a que fue la despedida de Nicolás Córdova al mando del equipo nacional, ya que se intensifica la búsqueda de un nuevo entrenador.

Este jueves fue un día clave para el fútbol chileno, porque se escogió a Jorge Uauy como el nuevo presidente de la ANFP, quien viene a reemplazar en el cargo a Pablo Milad.

El saliente mandamás de la ANFP seguirá como el timonel de la Federación de Fútbol de Chile, por ende, el encargado de contratar al nuevo cuerpo técnico de la Roja y sobre ello dio novedades.

ver también Claudio Borghi cuestiona el recambio de Córdova en la selección chilena: “No vi nunca esta situación”

Pablo Milad se refiere al nuevo DT de la Roja

Pablo Milad fue consultado acerca del futuro de la selección chilena, donde el principal candidato a asumir la banca es Manuel Pellegrini. El curicano aseguró que hay conversaciones avanzadas.

“Hay conversaciones hace tiempo ya, están dentro de una carpeta que maneja Felipe Correa (gerente de selecciones)”, dijo el dirigente en primera instancia.

Pablo Milad deja la presidencia de la ANFP. Foto: Diego Martin/Photosport

“Están avanzadas las conversaciones, es lo que tiene que hacer el nuevo directorio que va a tomar funciones en febrero, presentar los candidatos, presentar una terna, hacerlo presente y ya se tomará una decisión en base a los tiempos que hay”, cerró el tema Milad.

Por ahora, la selección chilena sigue sin entrenador, pero se espera que en los próximos meses se elija al reemplazante del “eterno” interino Nicolás Córdova.

En síntesis

Jorge Uauy fue elegido nuevo presidente de la ANFP este jueves reemplazando a Pablo Milad.

este jueves reemplazando a Pablo Milad. Pablo Milad confirmó conversaciones avanzadas para contratar a Manuel Pellegrini en la selección chilena.

para contratar a Manuel Pellegrini en la selección chilena. Nicolás Córdova dejaría el interinato de la Roja tras disputar su último partido del año.