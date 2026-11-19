Aníbal Mosa confirmó que como club están haciendo las gestiones para poder recibir a sus hinchas para la próxima cita continental.

A Colo Colo se le viene un 2027 bastante ajetreado tras gritar campeón en la Liga de Primera 2026. Los albos dirán presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde esperan poder competir a la altura y avanzar de ronda a las etapas eliminatorias.

Sin embargo, la tarea no será fácil, sobre todo si metemos en la ecuación que los albos deben cumplir con un duro de castigo de tener que jugar a puertas cerradas. ¿El motivo? Pues los coletazos que dejó la fatídica noche del 10 de abril del 2025 ante Fortaleza.

Pese a este complejo panorama, en el Cacique no están dispuestos a bajar los brazos y tienen hecha las gestiones para poder rebajar ese castigo impuesto por la Conmebol.

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Mosa confirma que Colo Colo está apelando ante la Conembol

Así lo dejó en claro Aníbal Mosa, quien en charla con Mega aseguró que “hemos hecho un trabajo antes y después del fatídico 10 de abril de 2025. Nos pusimos a trabajar al otro día. Humildemente queremos pedir la oportunidad, creemos tener los argumentos”.

“Aprendimos y nos gustaría ver la fase de grupos con los colocolinos. Uno de los objetivos de esta administración es sacar el estadio como sea. Con el estadio podríamos ir a ganar un par de Copas Libertadores”, añadió el timonel albo.

Colo Colo quiere rebajar su castigo que arrastra de la noche del 10 de abril del 2025. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que al Popular le resta todavía por jugar tres partidos a puertas cerradas en competencias internacionales. Así las cosas, el club podría disputar la fase completa de la Libertadores sin hinchas en el Monumental si no se rebaja esta sanción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos se enfrentarán a Universidad Católica este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis