Quien se quede con la primera edición de este torneo no sólo clasificará a la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Además, se unirá a Colo Colo en el primer trofeo del 2027.

Luego de una serie de postergaciones, esencialmente por motivos climatológicos, este sábado por fin se jugará la definición de la primera edición de la Copa de la Liga, donde se conocerá al primer campeón entre Coquimbo Unido y O’Higgins.

El encuentro que se disputará en el Estadio Santa Laura entregará dos grandes premios a quien se quede con el título, donde el más reconocido es la clasificación directa a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027. El que pierde queda sin nada.

Pero no es el único premio que recibirá quien se adjudique la Copa de la Liga. Además, por su condición de monarca, se unirá al ganador de Liga de Primera, Colo Colo, en el primer torneo oficial de la próxima temporada, que es la Supercopa de Chile.

Recordemos que gracias al nacimiento de este certamen, la repartición de cupos cambió. A este mini torneo asistirán el primero y segundo del Campeonato Nacional, además del ganador del trofeo que se define esta jornada y el campeón de Copa Chile.

¿Cómo llegaron Coquimbo y O’Higgins a la final en Copa de la Liga?

En el caso de los aurinegros, formaron parte del Grupo A, donde dejaron en el camino a Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción, quedándose con el primer puesto de la zona con 14 puntos. Los celestes, en tanto, fueron líderes del Grupo C con 14, tras superar a Everton, Palestino y Deportes Limache.

Para las semifinales de Copa de la Liga, Coquimbo dejó en el camino a Unión La Calera tras igualar en el marcador global por 1-1 y vencer en definición por penales. Misma instancia a la que recurrió O’Higgins para dejar en el camino a Ñublense.

La gran definición de este certamen entre piratas y el Capo se disputará casi cuatro meses después de su fecha original, este sábado 14 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura.

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En síntesis