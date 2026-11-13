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Copa de la Liga

Coquimbo Unido vs. O’Higgins: dónde ver EN VIVO la final de la Copa de la Liga 2026

Piratas y Celestes definirán al campeón, que además clasificará a la Copa Libertadores 2027 y disputará la Supercopa.

Por Franccesca Arnechino

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Piratas y Celestes buscarán el título este sábado, además del Chile 3 a la Libertadores 2027 y un cupo en la Supercopa.
© Photosport/Gemini.Piratas y Celestes buscarán el título este sábado, además del Chile 3 a la Libertadores 2027 y un cupo en la Supercopa.

La Copa de la Liga 2026 tendrá una final inédita. Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán este sábado para definir al primer campeón del certamen, en un encuentro que tendrá un importante premio internacional.

El duelo se disputará en el Estadio Santa Laura y contará con transmisión exclusiva por streaming, te dejamos todos los detalles a continuación.

Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán en la final de la Copa de la Liga 2026.

Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán en la final de la Copa de la Liga 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo Unido vs. O’Higgins?

La final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins se podrá ver EN VIVO a través de HBO Max, mediante la señal de TNT Sports.

De esta manera, el partido no tendrá transmisión por televisión abierta, la definición del campeonato. será exclusiva mediante la plataforma de streaming.

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¿A qué hora juegan Coquimbo Unido y O’Higgins?

La gran final será este sábado 14 de noviembre, desde las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura.

El ganador no solo levantará el primer trofeo de la Copa de la Liga, sino que también conseguirá el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

En resumen…

  • Partido: Coquimbo Unido vs O’Higgins.
  • Fecha y horario: sábado 14 de noviembre, a las 18:30 horas.
  • Transmisión: HBO Max, a través de TNT Sports, exclusivamente por streaming.
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