Piratas y Celestes se enfrentan este sábado por el primer título de la Copa de la Liga 2026.

La Copa de la Liga 2026 tendrá una final inédita. Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán este sábado para definir al primer campeón del certamen, en el Estadio Santa Laura

El campeón obtendrá un importante premio: la clasificación a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027. Además, enfrentará a Colo Colo, monarca de la Liga de Primera, en la próxima Supercopa de Chile.

La Copa de la Liga define este sábado a su primer campeón.

Coquimbo vs. O’Higgins: horario y dónde ver EN VIVO

Coquimbo Unido y O’Higgins se verán las caras este sábado 14 de noviembre, desde las 18:30 horas , en el Estadio Santa Laura.

Podrás ver final de la Copa de la Liga EN VIVO a través de HBO Max, mediante la señal de TNT Sports. El partido no tendrá transmisión por televisión , la definición del campeonato será exclusiva mediante la plataforma de streaming.

El ganador no solo levantará el primer trofeo de la Copa de la Liga, sino que también conseguirá el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

ver también Pronósticos Coquimbo Unido vs O’Higgins: las mejores apuestas para la final de la Copa de la Liga

¿Cómo activar HBO Max con TNT Sports?

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En resumen…