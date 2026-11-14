Tras el título de Colo Colo, surgieron rumores sobre un posible regreso de Sánchez y Mosa abordó las especulaciones.

Colo Colo comienza a mirar hacia el 2027 y los rumores sobre posibles refuerzos no tardaron en aparecer. Uno de los nombres que surgió en las últimas horas fue el de Alexis Sánchez, quien podría dejar la MLS tras su paso por el CF Montréal.

La posibilidad de un eventual regreso del delantero al Monumental fue comentada por Mauricio Israel en el programa Con Camiseta, donde aseguró que el tocopillano sería uno de los objetivos de Aníbal Mosa.

Alexis Sánchez no tiene claro su futuro.

Aníbal Mosa responde por Alexis Sánchez

“Es la obsesión de Mosa, fíjate… Mosa también está yendo por Alexis. Cuando a Mosa se le mete algo en la cabeza es difícil pelearle y le da lo mismo el bolsillo. Ya lo hizo con Vidal”, afirmó.

El presidente de Blanco y Negro fue consultado por esta posibilidad durante su visita a Concepción, donde encabezó la delegación de Colo Colo para el amistoso frente a Racing.

Sin embargo, el dirigente no entregó señales de una eventual negociación y respondió brevemente ante las consultas sobre el interés por el goleador histórico de La Roja: “No, no he escuchado nada”, dijo entre risas.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre gestiones del Cacique para concretar el regreso del delantero.

El presente de Alexis Sánchez en Estados Unidos

Sánchez llegó al CF Montréal de la MLS como jugador franquicia, pero tuvo una temporada para el olvido: no marcó goles, terminó último en la Conferencia Este y no clasificó a los playoffs.

Su continuidad está en duda y surgieron versiones sobre una posible revisión anticipada de su contrato en diciembre.

El chileno ya jugó en Colo Colo entre 2006 y 2007, etapa en la que ganó dos títulos nacionales y llegó a la final de la Copa Sudamericana.

Ahora, con el Cacique preparando su próximo desafío internacional, su nombre vuelve a instalarse entre los rumores del mercado.

En resumen…