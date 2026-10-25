En menos de una semana, el tocopillano perdió el título del Campeonato Canadiense y se quedó sin chances de entrar a postemporada.

Los hechos comienzan a demostrar que más allá de que su decisión tenga un importante componente familiar, el paso de Alexis Sánchez por la Major League Soccer (MLS) se convirtió en el retroceso más grande en sus 21 años de carrera.

Y no es por la competitividad de una liga que tiene otras figuras como Lionel Messi, Robert Lewandowski o Thomas Müller. Es que al equipo que llegó, CF Montreal, es uno de los peores de toda la estructura, y lo que ocurrió en los últimos días no hizo más que ratificarlo.

Luego de perder de forma increíble la final del Campeonato Canadiense, sin siquiera tener la chance de entrar, en su última oportunidad para pelear por un lugar en los Playoffs de la MLS, el equipo de Alexis perdió por 2-0 con Nashville, el mejor equipo de la campaña regular, y quedó sin opciones.

Estrepitoso fracaso firma Alexis Sánchez con Montreal

Producto de la caída como local, donde el tocopillano fue titular y estuvo en cancha durante 79 minutos, el cuadro canadiense se consolida como el peor equipo de la Conferencia Este con 25 puntos, restándole tres fechas para cumplir con su calendario.

Sin embargo, esta campaña con el Montreal no es la peor en la carrera de Alexis Sánchez. Para ello nos tenemos que remontar al Torneo de Apertura 2007 en Argentina, donde con la camiseta de River Plate apenas sumó 23 puntos y quedó en la 14° posición.

En cuanto a la presente campaña, la primera con los norteamericanos, el Maravilla suma hasta el momento entre la MLS y el Campeonato Canadiense un total de 809 minutos en 14 juegos, donde fue titular en ocho, sin registrar goles ni asistencias, aunque sí recibió una tarjeta amarilla.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 32 de la MLS, el Montreal de Alexis Sánchez visitará al Charlotte FC en el Estadio Bank of America en Carolina del Norte, este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 horas.

En síntesis