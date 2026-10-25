El entrenador argentino del Cacique reaccionó molesto luego del magro empate ante Palestino por la Liga de Primera.

Cero. Esa es la cantidad de triunfos de Colo Colo en los últimos cuatro partidos que disputó en la Liga de Primera, por lo que la gran ventaja que tenía en la tabla de posiciones se empieza a acabar.

Los albos no pudieron aguantar la ventaja ante Palestino y terminaron empatando 1-1, resultado que le permite ilusionarse a Universidad de Chile con pelear por el título.

La ventaja de 16 puntos que alcanzó a tener el equipo de Fernando Ortiz ahora puede quedar en 7, en el caso que la U derrote este lunes a Everton en Rancagua, por el cierre de la fecha.

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La rabia de Fernando Ortiz tras el nuevo traspié de Colo Colo

Fernando Ortiz habló con la señal de TNT Sports apenas terminó el partido de Colo Colo ante Palestino en Santa Laura, donde dejó en evidencia su molestia por el rendimiento de sus dirigidos.

“Es fútbol, es fútbol. Intentamos sacar un resultado positivo, es fútbol, esto es así”, dijo el argentino cuando le preguntaron por el rendimiento de sus pupilos.

Fernando Ortiz lamentó la igualdad de Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Tras ello le preguntaron por Vozinha y el nivel de su equipo: “no solamente Josimar, todos los jugadores… A pesar de tener un análisis muy rápido, no me gustó mucho lo sucedido, pero hay que seguir trabajando“.

Por último, le preguntaron a Ortiz sobre el punto que debe trabajar de cara al cierre del torneo y apuntó a la mayor debilidad de su escuadra, ya que indicó que el conjunto albo debe mejorar “mentalmente”.

El próximo partido de Colo Colo será este viernes 30 de octubre, cuando se mida ante Universidad de Concepción en el Monumental, partido para el que ahora no tiene margen de error.

En síntesis

Fernando Ortiz criticó el nivel albo tras empatar 1-1 contra Palestino en Santa Laura.

criticó el nivel albo tras empatar 1-1 contra Palestino en Santa Laura. Colo Colo sumó cuatro partidos consecutivos sin victorias en la Liga de Primera.

sumó cuatro partidos consecutivos sin victorias en la Liga de Primera. Universidad de Chile podría acortar a 7 puntos la distancia frente al líder.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera