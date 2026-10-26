Tras su vuelta a las canchas luego de superar una grave lesión en su rodilla derecha, el volante argentino le dejó en claro a los hinchas que pueden ilusionarse con la remontada ante Colo Colo.

Un mes y tres semanas pasaron desde que el volante argentino Lucas Barrera jugó por última vez con la camiseta de Universidad de Chile. Fue en el triunfo como local ante Coquimbo donde sufrió una grave lesión en su rodilla derecha.

En el mejor momento de la temporada para los azules, a sólo siete puntos del líder Colo Colo, el neuquenino de 20 años regresó a las canchas durante los últimos 27 minutos en la goleada que le propinaron al Everton por 4-1 en Rancagua.

Tras su vuelta a la actividad con la U, Barrera conversó con los medios de comunicación de cara al Clásico Universitario del próximo domingo de visita contra Católica, y lejos de motivarse con el lance, prefirió bajarle el perfil y quitarle presión a su equipo.

Al consultarle sobre este lance, el trasandino respondió escuetamente que “no es un partido especial, es el mismo partido (que ante Everton)”, aunque advirtió que “me gustaría hacerle goles, obvio”.

Lucas Barrera le quita peso al Clásico Universitario

Junto con afirmar sobre la goleada ante Everton que “jugamos muy bien y se vio reflejado en el resultado“, fue enfático en sostener que dentro del camarín azul “pensábamos primero en este partido, y nada, ahora vamos a trabajar el juego que viene”.

De todas formas, Barrera dejó una frase donde ya se enfoca en el Clásico Universitario al advertir que “para los dos (la cancha) es sintética, así que estamos contentos”, para finalmente advertirle a los hinchas que “obvio que se pueden ilusionar” con una remontada en Liga de Primera.

Con su vuelta a las canchas, el trasandino suma entre todos los torneos locales que disputa la U esta campaña un total de 1.786 minutos en 25 encuentros, donde no registra goles aunque posee dos asistencias y recibió nueve tarjetas amarillas.

ver también Tabla de Posiciones: U de Chile se distancia de Católica y acorta brecha con Colo Colo

¿Cuándo es el próximo juego de los azules?

Por la jornada 26 en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Católica en el Claro Arena por la edición 252° del Clásico Universitario, el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas.

En síntesis