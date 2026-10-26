El equipo de Fernando Gago confirmó su buen momento tras golear por 3-0 al Everton y emerge a cinco fechas del final como el máximo perseguidor del líder.

Universidad de Chile cumplió con su tarea. Ante más de siete mil personas en el Estadio El Teniente de Rancagua, aprovecharon que Colo Colo perdió puntos ante Palestino para acortar su distancia en la Tabla de Posiciones, tras golear por 4-1 al Everton.

Los dos goles de Eduardo Vargas (30′, 45+4′, 81′) y de Agustín Arce (57′), más el descuento de Cristián Palacios (80′), le permiten al equipo de Fernando Gago establecerse definitivamente como el principal oponente del Cacique en la pelea por el título en Liga de Primera, aunque la ventaja sigue siendo alba.

Pero la mejor noticia para la U de Chile es que aumenta su ventaja por sobre quien está en el tercer puesto, Universidad Católica, en la pugna por el cupo directo para la próxima Copa Libertadores. Además de alejar al Everton de esta batalla.

Un positivo marcador con miras a lo que se le viene a los azules, que es nada menos que el Clásico Universitario del próximo 1 de noviembre en el Claro Arena, donde podrían seguir achicando la diferencia de puntos con el todavía líder.

ver también U de Chile 3-0 Everton: Minuto a minuto y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

¿Cómo quedan U de Chile y Everton en la Tabla de Posiciones?

Con esta valiosa victoria, el Romántico Viajero se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 48 puntos, le saca seis de ventaja a Universidad Católica en la pugna por el Chile 2 para Copa Libertadores 2027, y queda a siete del líder Colo Colo. Mientras que Everton permanece en la cuarta posición con 39 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 26 en Liga de Primera, ambos equipos jugarán este domingo 1 de noviembre. Everton visitará a Cobresal en El Salvador a las 14:15 horas. La U de Chile enfrentará a Católica en el Claro Arena desde las 17:15 horas.