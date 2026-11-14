El defensor uruguayo asegura que tiene contrato vigente con Blanco y Negro y espera continuar en la temporada 2027.

Colo Colo celebró su título de la Liga de Primera con sus hinchas del sur, puesto que este viernes jugó un amistoso ante Racing Club en Concepción, donde ganó por 2-1.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, puso un equipo alternativo ante la Academia, donde vio acción el uruguayo Javier Méndez, quien apenas jugó 430 minutos en 13 partidos durante la temporada.

El charrúa no aprovechó del todo la oportunidad que tuvo de mostrarse ante Racing, ya que en el final del partido fue expulsado y dejó a Colo Colo con un hombre menos en la cancha de Collao.

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Javier Méndez quiere seguir en Colo Colo

Javier Méndez habló con la prensa tras la victoria de Colo Colo, donde aprovechó de dejar en claro que tiene contrato vigente para la temporada 2027, a pesar de los rumores que dicen que se irá de Macul a fin de año.

“Yo tengo un año más de contrato, lo dije el otro día. Después no es decisión mía, yo estoy feliz de estar acá. Tienen que preguntarle al entrenador y al jefe, pero yo estoy feliz de estar acá”, dijo el ex Peñarol.

Javier Méndez quiere seguir en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Javier Méndez se refirió a la Copa Libertadores de América, torneo al que vuelve Colo Colo en 2027 y que el zaguero pudo jugar en su estadía en Peñarol.

“Sí me ha tocado jugarla. La verdad es que es algo muy especial, se vive de otra manera y por qué no ilusionarse y soñar con eso. Ojalá que si me toca estar acá, bienvenido sea y trataremos de dar lo mejor”, cerró Méndez.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Racing Club en un partido amistoso disputado en Concepción.

en un partido amistoso disputado en Concepción. Javier Méndez fue expulsado al final del encuentro tras sumar 430 minutos en 13 partidos .

al final del encuentro tras sumar . El defensor uruguayo confirmó que mantiene contrato vigente con Colo Colo hasta la temporada 2027.