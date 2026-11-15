El "10" del Cacique es uno de los que debe negociar su continuidad, pues el Pirata cordobés lo cedió con opción de compra al igual que otros tres futbolistas que también militan en el fútbol chileno y podrían darle importantes ingresos al club trasandino.

Lautaro Pastrán es uno de los jugadores de Colo Colo que debe negociar su continuidad, pues su pase pertenece a Belgrano de Córdoba. El cuadro argentino prestó por una temporada al “10”, quien tuvo un momento muy importante durante la campaña que significó la estrella 35 del Cacique.

En los tres frentes albos durante 2026, Pastrán suma 32 partidos jugados: aportó cinco goles y regaló tres asistencias. Y en el contrato de préstamo que el Eterno Campeón firmó con el Pirata existe una opción de compra. Asciende a un millón de dólares a cambio del 60 por ciento de la carta del volante ofensivo de 24 años.

Por lo mismo, y a falta de tres fechas de la Liga de Primera y el desenlace de la Copa Chile, la continuidad del exjugador de Everton y Liga de Quito en Pedrero es una incógnita. Parece poco factible que la directiva de Blanco y Negro abone el monto estipulado en el vínculo.

Lautaro Pastrán en acción ante Charles Aránguiz durante un Superclásico. (Andrés Piña/Photosport).

Y está por verse si querrán negociar un nuevo préstamo. En ese contexto, la plana mayor de Belgrano tiene mucho interés puesto en el mercado de fichajes del fútbol chileno. No sólo por Pastrán: hay tres jugadores más que pertenecen a sus registros.

Todos tienen opción de compra y podrían significarle un oneroso ingreso a Belgrano. Además del millón de dólares que tiene chances de ganar con Pastrán, el cuadro celeste tiene cedido en Deportes La Serena a Matías Marín. El talentoso zurdo formado en las inferiores de Santiago Wanderers ha ido en alza clara.

Matías Marín celebra un gol que le anotó a Deportes Concepción. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

De hecho, el viñamarino de 26 años suma ocho goles y una asistencia. Seis de sus conquistas fueron fueron en el certamen liguero. Y según informó Sentir Celeste, la opción de compra que tienen los Papayeros por su ficha es de 650 mil dólares. Un monto que parece demasiado para los granates, que tienen serias chances de clasificar a un torneo internacional.

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Pastrán en Colo Colo, Marín en La Serena y dos en Ñublense: los montos que Belgrano tiene en Chile

Lautaro Pastrán usa la “10” de Colo Colo en esta campaña y es uno de los jugadores de Belgrano que genera atención en Córdoba. También lo es Matías Marín. Pero hay dos futbolistas más que comparten camarín y también pertenecen a ese club trasandino.

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Ambos militan en Ñublense, que entró en un bajón evidente durante el segundo semestre. Algo que le costó el puesto a Juan José Ribera en la dirección técnica. Uno es centrodelantero, tiene 23 años. Su nombre es Franco Rami y ha anotado cuatro goles al cabo de 30 partidos en los Diablos Rojos.

Franco Rami corretea a Tomás Alarcón en el estadio Monumental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El citado medio informó que la opción de compra por Rami asciende a 350 mil dólares. Una cifra que en el cuadro de Chillán no piensan en pagar. Tampoco quieren retener al espigado ariete, quien también jugó en Aldosivi de su país. Y lo mismo ocurre con un volante ofensivo de 22 años.

Ignacio Tapia es marcado por Renzo Malanca, quien a mediados de temporada fue traspasado a Banfield de Argentina. (Mauricio Ulloa/Photosport).

En 29 encuentros, Tapia aportó dos dianas y también regaló cinco pases-gol. Un rendimiento que tampoco hace que Ñublense abone 350 mil de la divisa americana para quedárselo a título definitivo. O sea, de poder sumar 2,4 millones de dólares en opciones de compra, Belgrano parece que no sumará nada. El tiempo dirá…