El mandamás fue apuntado cuando era gerente general y se comenzaron a traer jugadores desde el sur, donde tenía una defensa.

Una de las primeras polémicas que tuvo que asumir Eduardo Álamos como el nuevo presidente de Universidad de Chile, tiene que ver con nexos con Huachipato del cual fue acusado.

En ese sentido, habían sacado a la luz que, cuando fue gerente general, tuvo que ver con los arribos de jugadores desde el club acerero a la U, como Yeferson Soteldo.

Algo que el propio mandamás se encargó de aclarar: “Es primera vez, desde los tiempos de la Corfuch, que el directorio no responde a un controlador o a un grupo de controladores. Nosotros tenemos total autonomía por hacer lo mejor para el club, y lo mejor para los accionistas”.

Eduardo Álamos era gerente general en el último título de la U.

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El presidente de la U asegura que jamás vio tema de refuerzos

Eduardo Álamos también se dio el tiempo para aclarar rumores y llamar a la confianza a los hinchas de Universidad de Chile, dejando en claro que jamás tuvo que ver algo con contratación de jugadores.

“Hice gran parte de mi carrera en la U, siete años, tres presidencias y vine por amor a la U. En los tiempos de Carlos Heller yo era gerente general, estaba a cargo de la administración, de las finanzas y la operación, tanto del CDA como del estadio y el área comercial. Nunca participe en comisión futbol”, señaló.

En ese sentido, dejó en claro que “en la parte comercial alcanzamos en 2017 récord de asistencias 632 mil personas y 2018 lo superamos, eso me llena en mi carrera de 7 años en la U. Lo bueno que esto cambió, ahora el gerente general está en conocimiento de todas las transacciones si eso corresponde”.