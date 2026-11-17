Se desempolvaron los documentos cuando era gerente general en 2019 y aceptó que hicieron contratos aparte de la Casa de Estudios.

Eduardo Álamos asumió hace pocas horas la presidencia de Azul Azul y ha tenido que dar explicaciones inmediatamente por polémicas, de manera de blanquear su imagen para iniciar el proceso en U de Chile.

Uno de los temas tiene que ver con la relación con la Casa de Estudios, donde apuestan a tener una relación más cercana y con un nuevo convenio para evitar problemas, que es un punto principal de este directorio.

Si bien el tema con una casa de apuesta como el principal auspiciador de los 100 años es algo que quedaron de revisar en conjunto, hay un documento que salió a la luz.

Esto tiene que ver cuando Álamos era gerente general de Azul Azul en 2019 y tuvo que explicar un incumplimiento del contrato con la Universidad de Chile, que se arrastra hasta hoy.

Eduardo Álamos liderará un nuevo acuerdo con la Universidad. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Los choques con la Universidad se arrastran hace años

Fue en la red social “X” donde Jaime González (@chatruc), quien ha seguido por años el paso a paso de la concesionaria Azul Azul, quien desempolvó documentos de la junta de accionistas de 2019.

En ella, el propio Eduardo Álamos, quien era gerente y ahora presidente, confirmó que estaban incumpliendo el contrato, luego de que cedieron derechos de imagen a EA Sports sin la autorización de la Casa de Estudios.

En el documento que deja escrito lo que se habló en la junta de accionistas, dejan en claro que la Universidad de Chile mandó una carta de reclamo, por lo que tuvieron que dejar de usar nombre y logos en los juegos.

“En virtud de ello se modificó el logo y el nombre a ‘Los Azules’ y ya no se utiliza el nombre ni logo de la Universidad. Con esto, comentó que ese está en conversaciones con la Universidad, para llegar a un acuerdo al respecto, ya que estimó, sería de beneficio para ambas instituciones”.

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