Durante esta jornada se conoció la salida del periodista de su lugar de trabajo.

Así como las grúas del fútbol se mueven a fin de año, también lo hace la del mercado de los medios de comunicación. Juan Cristóbal Guarello lo vive, aunque de mala manera.

El periodista es uno de los rostros más reconocidos en el deporte. Desde hace largos años que trabaja en la pantalla, como su pasado en TVN y su actualidad en Canal 13. También tiene su espacio en Radio Agricultura, así como también su canal de YouTube “La Hora de King Kong”.

El adiós de Guarello de la pantalla

Juan Cristóbal Guarello es un comunicador muy confrontacional, lo cual le ha valido tener muchos seguidores y claro, detractores. Por eso es un personaje que mueve mucho y ahora causa sorpresa la noticia de que no seguirá en su principal medio de comunicación.

De acuerdo a El Filtrador, Guarello no continuará siendo parte de Canal 13 en el 2027, por lo que saldrá de la pantalla de esta estación televisiva luego del 31 de diciembre. El periodista es uno de los principales rostros del medio ubicado en Inés Matte Urrejola 0848.

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Juan Cristóbal Guarello es parte del 13 desde el año 2011. Con este canal vivió la mejor época de la selección chilena en la conquista de América, cuando su estación lideraba con los relatos de Claudio Palma y los comentarios de Aldo Schiappacasse. Sin embargo, nada dura para siempre.

En Canal 13 ya miran a otro rostro para reemplazar a Guarello: Gonzalo Fouillioux. Este último en la actualidad está en TNT Sports y TVN, aunque bien dicen que todo es negociable y conversando se puede llegar a un acuerdo que beneficie a los involucrados.

Guarello en su canal “La Hora de King Kong”. Imagen: YouTube

De esta manera, Juan Cristóbal Guarello queda con el “pase en su poder”. En el 2027 podría ser alternativa para otro canal o simplemente seguir con su exitoso proyecto en YouTube con “La Hora de King Kong”. Más que mal, en los tiempos actuales no siempre es necesario un medio para tener la visibilidad.