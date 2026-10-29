El presidente de Unión San Felipe salió al paso de la información del periodista, quien daba cuenta de un incentivo para los jugadores.

Un desastre. El final de la Primera B una vez más se vio “manchado” por el escritorio, debido a que a falta de una jornada para que se termina la fase regular del torneo, fue desafiliado San Marcos de Arica y no se sabe qué pasará en la Liga de Ascenso con la lucha por el título y en el fondo de la tabla.

Uno de los equipos que se puede ver directamente beneficiado por la situación de los ariqueños es Unión San Felipe, elenco que estaba peleando por la permanencia en el ascenso.

Antes que se confirmara la suspensión de la fecha final de la Primera B, el periodista Juan Cristóbal Guarello contó que el presidente del cuadro aconcagüino, Raúl Delgado, ofreció un premio de 35 millones a sus jugadores para que vencieran a Unión Española, situación que fue desmentida.

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Raúl Delgado le dice de todo a Juan Cristóbal Guarello

Guarello, mediante una columna publicada en La Hora de King Kong, esbozó que Delgado iba a pagar un importante premio si es que su escuadra se mantenía en Primera B.

“Trascendió que Raúl Delgado, presidente de San Felipe, puso 35 millones a repartir si le ganan a Unión y zafan de todo. Suavecito“, escribió el periodista de la risa difícil.

El dueño del cuadro sanfelipeño supo de los dichos de Guarello y no se guardó nada contra el King King chileno.

Raúl Delgado desmintió a Guarello.

“Qué manera de escribir pavadas. Qué poca seriedad. Después se enoja este periodista cuando uno le dice que escribe y dice tonteras. Qué poco nivel. ¿De dónde saca esa información tan equivocada? Y no le interesa nada. Ni siquiera la posibilidad de consultar”, le respondió el dirigente argentino a Guarello.

Lo cierto, es que Unión San Felipe tendrá que esperar para jugar su “final” con Unión Española, además, aún no se sabe qué pasará con los descensos en la Priemera B tras la desafiliación de San Marcos de Arica.

En síntesis

San Marcos de Arica fue desafiliado a falta de una fecha para el final.

fue desafiliado a falta de una fecha para el final. Raúl Delgado , presidente de San Felipe, desmintió ofrecer un premio de 35 millones .

, presidente de San Felipe, desmintió ofrecer un premio de . Juan Cristóbal Guarello afirmó en su columna que existía un incentivo económico al plantel.

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La tabla de posiciones de la Primera B